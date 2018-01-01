OnCalculate

Die Funktion wird von Indikatoren aufgerufen, wenn das Ereignis Calculate eintritt, um Preisänderungen abzuarbeiten. Es gibt zwei Versionen dieser Funktion. Aber nur eine kann von einem einzelnen Indikator verwendet werden.

Berechnung auf Basis eines Datenarrays

int OnCalculate(

const int rates_total,

const int prev_calculated,

const int begin,

const double& price[]

);

Berechnung auf Basis der aktuellen Zeitreihendaten des Zeitrahmens

int OnCalculate(

const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime& time[],

const double& open[],

const double& high[],

const double& low[],

const double& close[],

const long& tick_volume[],

const long& volume[],

const int& spread[]

);

Parameter

rates_total

[in] Anzahl der dem Indikator für die Berechnung zur Verfügung stehenden Elemente der Preis-Arrays oder Eingabeserien. Im zweiten Funktionstyp entspricht der Parameterwert der Anzahl der Bars auf dem Chart, auf dem er gestartet wurde.

prev_calculated

[in] Ist der von OnCalculate() im letzten Aufruf zurückgegebenen Wert. Er wurde entwickelt, um die Bars zu überspringen, die sich seit dem letzten Aufruf dieser Funktion nicht geändert haben.

begin

[in] Indexwert im Array price[], ab dem die aussagekräftigen Daten beginnen. Damit können fehlende oder initiale Daten überspringen, für die es keine korrekten Werte gibt.

price[]

[in] Array von Werten für Berechnungen. Einer der Zeitreihen mit Preisen, aber auch ein berechneter Indikatorpuffer kann als Preis-Array übergeben werden. Die Art der zur Berechnung übergebenen Daten kann über die Funktion _AppliedTo vordefinierte Variable definiert werden.

time{}

[in] Array mit Eröffnungszeiten der Bars.

open[]

[in] Array mit Eröffnungspreisen der Bars.

high[]

[in] Array mit den Hochs der Bars.

low[]

[in] Array mit den Tiefs der Bars.

close[]

[in] Array mit den Schlusskursen der Bars.

tick_volume[]

[in] Array mit der Tick-Volumina der Bars.

volume[]

[in] Array mit den Handelsvolumina der Bars.

spread[]

[in] Array mit der Spreizung (spread) der Kurse der Bars.

Rückgabewert

Dieser ganzzahlige Rückgabewert wird mit dem Parameter prev_calculated dem nächsten Aufruf der Funktion übergeben.

Hinweis

Wenn die Funktion OnCalculate() gleich Null ist, werden im DataWindow des Client-Terminals keine Indikatorwerte angezeigt.

Wenn die Preisdaten seit dem letzten Aufruf der Funktion OnCalculate() geändert wurden (eine umfangreichere Historie wurde geladen oder Lücken in der Historie gefüllt), wird der Wert des Eingabeparameters prev_calculated vom Terminal selbst auf Null gesetzt.

Um die Richtung der Indexierung der Zeitreihen time[], open[], high[], low[], close[], tick_volume[], volume[] und spread[] festzulegen, rufen Sie die Funktion ArrayGetAsSeries() auf. Um nicht von Voreinstellungen abhängig zu sein, rufen Sie die Funktion ArraySetAsSeries() für die Arbeit mit den Arrays auf.

Bei Verwendung des ersten Funktionstyps wird beim Start des Indikators eine notwendige Zeitreihe oder ein Indikator vom Benutzer als Preis-Array[] im Register Parameter ausgewählt. Geben Sie dazu in der Auswahlliste des Feldes "Apply to" field." das gewünschte Element an.

Um die Werte eigener Indikatoren zu erhalten, die als mql5-Programme vorliegen, wird die Funktion iCustom() verwendet. Sie gibt das Handle des Indikator für die weiteren Operationen zurück. Es ist auch möglich, das gewünschte Preis-Array[] oder das Handle eines anderen Indikators anzugeben. Dieser Parameter sollte als letzter in der Liste der Eingabevariablen eines benutzerdefinierten Indikators übergeben werden.

Es ist notwendig, die Verbindung zwischen dem Rückgabewert der Funktion OnCalculate() und dem zweiten Eingabeparameter prev_calculated zu verwenden. Beim Aufruf der Funktion enthält der Parameter prev_calculated den Wert, den die Funktion OnCalculate() beim letzten Aufruf zurückgegeben hat. Dadurch ist es möglich, ressourcenschonende Algorithmen zur Berechnung eines benutzerdefinierten Indikators zu implementieren, um wiederholte Berechnungen für die Bars zu vermeiden, die sich seit dem letzten Start dieser Funktion nicht geändert haben.

Beispielindikator

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnCalculate_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Sample Momentum indicator calculation"



//---- Indikatoreinstellungen

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 Blue

//---- Eingaben

input int MomentumPeriod=14; // Calculation period

//---- Indikatorpuffer

double MomentumBuffer[];

//--- globale Variable zur Speicherung der Berechnungsperioden

int IntPeriod;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Initialisierungsfunktion eine nutzerdefinierten Indikators |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- Prüfen der Eingabeparameter

if(MomentumPeriod<0)

{

IntPeriod=14;

Print("Period parameter has an incorrect value. The following value is to be used for calculations ",IntPeriod);

}

else

IntPeriod=MomentumPeriod;

//---- Puffer

SetIndexBuffer(0,MomentumBuffer,INDICATOR_DATA);

//---- Indikatorname zur Anzeige im DataWindow und im Unterfenster

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Momentum"+"("+string(IntPeriod)+")");

//--- Setzen des Index der Bar, mit der das Zeichnen beginnt

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,IntPeriod-1);

//--- setzen von 0.0 als 'empty value', der nicht gezeichnet wird

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

//--- Indikatorgenauigkeit für die Anzeige

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Berechnung des Indikators Momentum |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total, // Größe des Arrays price[]

const int prev_calculated, // Anzahl der vorher bearbeiteten Bars

const int begin, // Beginn der signifikanten Bars

const double &price[]) // Array mit den Werten für die Berechnung

{

//--- erste Position für die Berechnung

int StartCalcPosition=(IntPeriod-1)+begin;

//---- bei ungenügenden Daten für die Berechnung

if(rates_total<StartCalcPosition)

return(0); // exit with a zero value - the indicator is not calculated

//--- Korrektur des Beginns der Zeichnung

if(begin>0)

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,StartCalcPosition+(IntPeriod-1));

//--- Beginn der Berechnung, definieren der Startposition

int pos=prev_calculated-1;

if(pos<StartCalcPosition)

pos=begin+IntPeriod;

//--- Hauptschleife der Berechnung

for(int i=pos;i<rates_total && !IsStopped();i++)

MomentumBuffer[i]=price[i]*100/price[i-IntPeriod];

//--- OnCalculate Ausführung ist beendet Rückgabe des neuen Wertes von prev_calculated für den nächsten Aufruf

return(rates_total);

}

Siehe auch

ArrayGetAsSeries, ArraySetAsSeries, iCustom, Ereignisbearbeiter, Durchführung der Programme, Ereignisse des Client-Terminals, Zugang zu Zeitreihen und Daten der Indikatoren