ObjectSetInteger
Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des Objekts vor.Eigenschaft des Objekts muss der Typen datetime, int, color, bool oder char sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.
Einstellung des Wertes der Eigenschaft ohne Modifikator
|
bool ObjectSetInteger(
Einstellung des Wertes der Eigenschaft mit Andeutung des Modifikatoren
|
bool ObjectSetInteger(
Parameter
chart_id
[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet den laufenden Chart.
name
[in] Objektname.
prop_id
[in] Identifikator der Eigenschaft des Objekts. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER sein.
prop_modifier
[in] Modifikator der angegebenen Eigenschaft. Die meisten Eigenschaften erfordern keinen Modifikator.
prop_value
[in] Wert der Eigenschaft.
Rückgabewert
Die Funktion gibt true zurück nur wenn der Befehl zum Ändern der Eigenschaften von Objekten zum Chart erfolgreich gesendet wurde. Ansonsten gibt es false zurück. Für die Erhaltung derweiteren Information über den Fehler, muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.
Hinweis
Die Funktion verwendet einen asynchronen Aufruf, d.h. dass die Funktion nicht auf die Ausführung des zur Warteschlange des Charts erfolgreich hinzugefügten Befehls wartet, sondern direkt die Kontrolle zurückgibt.
Für die Überprüfung des Ergebnisses der Ausführung in einem anderen Chart kann man eine Funktion verwenden, die die angegebene Eigenschaft des Objektes abruft. Dabei sollte man beachten, dass solche Funktion am Ende der Warteschlange von Befehlen eines anderen Charts hinzugefügt werden und auf das Ergebnis der Ausführung warten. D.h. sie können viel Zeit in Anspruch nehmen. Dies muss man beachten, wenn man mit vielen Objekten im Chart arbeitet.
Beispiel der Erstellung einer Web-Farbtabelle
|
//+------------------------------------------------------------------+
