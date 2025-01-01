- Datenstruktur
- Struktur der Eingabeparameter des Anzeigers
- Struktur der historischen Daten
- DOM Struktur
- Struktur der Handelsanforderung
- Struktur der Ergebnisse der Prüfung der Handelsanforderung
- Struktur des Ergebnisses der Handelsanfoderung
- Struktur der Handelstransaktion
- Struktur fuer Erfassung der laufenden Preise
- Struktur des Wirtschaftskalenders
MqlBookInfo
In der Struktur gibt es Information über DOM.
|
struct MqlBookInfo
Hinweis
MqlBookInfo ist eine vordefinierte Struktur, so braucht sie keine Deklarierung und Beschreibung. Um die Struktur zu benutzen, nur deklarieren Sie eine Variable dieses Typs.
DOM ist nur für finanzielle Symbole zugaenglich.
Beispiel:
|
MqlBookInfo priceArray[];
Sehen Sie auch
MarketBookAdd, MarketBookRelease, MarketBookGet, Handelsordern in DOM, Datentypen