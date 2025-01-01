MqlBookInfo

In der Struktur gibt es Information über DOM.

struct MqlBookInfo

{

ENUM_BOOK_TYPE type; // Auftragstyp der Enumeration ENUM_BOOK_TYPE

double price; // Preis

long volume; // Volumen

double volume_real; // Volumen mit größerer Genauigkeit

};

Hinweis

MqlBookInfo ist eine vordefinierte Struktur, so braucht sie keine Deklarierung und Beschreibung. Um die Struktur zu benutzen, nur deklarieren Sie eine Variable dieses Typs.

DOM ist nur für finanzielle Symbole zugaenglich.

Beispiel:

MqlBookInfo priceArray[];

bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);

if(getBook)

{

int size=ArraySize(priceArray);

Print("MarketBookInfo für ",Symbol());

}

else

{

Print("Misslungen, DOm des Symbols zu erhlaten ",Symbol());

}

