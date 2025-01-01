DokumentationKategorien
In der Struktur gibt es Information über DOM.

struct MqlBookInfo
  {
   ENUM_BOOK_TYPE   type;            // Auftragstyp der Enumeration ENUM_BOOK_TYPE
   double           price;           // Preis
   long             volume;          // Volumen
   double           volume_real;     // Volumen mit größerer Genauigkeit
  };

Hinweis

MqlBookInfo ist eine vordefinierte Struktur, so braucht sie keine Deklarierung und Beschreibung. Um die Struktur zu benutzen, nur deklarieren Sie eine Variable dieses Typs.

DOM ist nur für finanzielle Symbole zugaenglich.

Beispiel:

   MqlBookInfo priceArray[];
   bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);
   if(getBook)
     {
      int size=ArraySize(priceArray);
      Print("MarketBookInfo für ",Symbol());
     }
   else
     {
      Print("Misslungen, DOm des Symbols zu erhlaten ",Symbol());
     }

