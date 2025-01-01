- CalendarCountryById
Abrufen des Arrays mit den Beschreibungen aller im Kalender verfügbaren Ereignisse nach dem angegebenen Landes-Code.
|
int CalendarEventByCountry(
Parameter
country_code
[in] Code-Name des Landes (ISO 3166-1 alpha-2)
events[]
[out] Array vom Typ MqlCalendarEvent für die Übernahme der Beschreibungen aller Ereignisse des angegebenen Landes.
Rückgabewert
Anzahl der empfangenen Beschreibungen. Um Informationen über einen Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf. Mögliche Fehler:
- 4001 - ERR_INTERNAL_ERROR (allgemeiner Laufzeitfehler),
- 4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (nicht genügend Speicherplatz für die Ausführung der Anforderung),
- 5401 - ERR_CALENDAR_TIMEOUT (Zeitlimit für Anfragen überschritten),
- Fehler bei der Ausführung von ArrayResize()
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
