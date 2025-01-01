CalendarEventByCountry

Abrufen des Arrays mit den Beschreibungen aller im Kalender verfügbaren Ereignisse nach dem angegebenen Landes-Code.

int CalendarEventByCountry(

string country_code,

MqlCalendarEvent& events[]

);

Parameter

country_code

[in] Code-Name des Landes (ISO 3166-1 alpha-2)

events[]

[out] Array vom Typ MqlCalendarEvent für die Übernahme der Beschreibungen aller Ereignisse des angegebenen Landes.

Rückgabewert

Anzahl der empfangenen Beschreibungen. Um Informationen über einen Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf. Mögliche Fehler:

4001 - ERR_INTERNAL_ERROR (allgemeiner Laufzeitfehler),

4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (nicht genügend Speicherplatz für die Ausführung der Anforderung),

5401 - ERR_CALENDAR_TIMEOUT (Zeitlimit für Anfragen überschritten),

Fehler bei der Ausführung von ArrayResize()

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Länder-Code der EU (ISO 3166-1 Alpha-2)

string EU_code="EU";

//--- Abrufen der Ereignisse der EU

MqlCalendarEvent events[];

int events_count=CalendarEventByCountry(EU_code,events);

//--- Anzeige der Ereignisse der EU im Journal

if(events_count>0)

{

PrintFormat("EU Ereignisse: %d",events_count);

ArrayPrint(events);

}

//---

}

/*

Ergebnis:

EU events: 56

[id] [type] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [event_code]

[ 0] 999010001 0 999 0 2 0 0 "ECB Non-monetary Policy Meeting"

[ 1] 999010002 0 999 0 2 0 0 "ECB Monetary Policy Meeting Account

[ 2] 999010003 0 999 0 3 0 0 "ECB Monetary Policy Press Conferenc

[ 3] 999010004 0 999 0 3 0 0 "ECB President Draghi Speech"

[ 4] 999010005 0 999 0 2 0 0 "ECB Vice President Constancio Speec

[ 5] 999010006 1 999 1 3 0 2 "ECB Deposit Facility Rate Decision"

[ 6] 999010007 1 999 1 3 0 2 "ECB Interest Rate Decision"

[ 7] 999010008 0 999 0 2 0 0 "ECB Economic Bulletin"

[ 8] 999010009 1 999 2 2 3 3 "ECB Targeted LTRO"

[ 9] 999010010 0 999 0 2 0 0 "ECB Executive Board Member Praet Sp

[10] 999010011 0 999 0 2 0 0 "ECB Executive Board Member Mersch S

...



*/

Siehe auch

CalendarCountries, CalendarCountryById