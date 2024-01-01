//+------------------------------------------------------------------+

//| SocketIsWritable.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com

#property version "1.00"

#property description "Fügen Sie die Adresse der Liste mit den erlaubten in der Einstellungen des Terminals hinzu, damit dieses Beispiel funktioniert"

#property script_show_inputs



input string Address ="www.mql5.com";

input int Port =80;

bool ExtTLS =false;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart(void)

{

//--- Socket erstellen und sein Handle zuweisen

int socket=SocketCreate();

//--- Prüfen des Handles

if(socket!=INVALID_HANDLE)

{

//--- wenn alles in Ordnung ist, verbinde

if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))

{

PrintFormat("Established connection to %s:%d",Address,Port);



string subject,issuer,serial,thumbprint;

datetime expiration;

//--- wenn die Verbindung durch ein Zertifikat geschützt ist, zeige dessen Daten an

if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))

{

Print("TLS Zertifikat:");

Print(" Owner: ",subject);

Print(" Issuer: ",issuer);

Print(" Number: ",serial);

Print(" Print: ",thumbprint);

Print(" Expiration: ",expiration);

ExtTLS=true;

}

//--- Senden einer GET-Anforderung an den Server

if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r

Host: www.mql5.com\r

User-Agent: MT5\r

\r

"))

{

Print("GET-Anforderung gesendet");

//--- Auslesen der Antwort

if(!HTTPRecv(socket,1000))

Print("Fehlerhafte Antwort, Fehler ",GetLastError());

}

else

Print("Fehler bei der GET-Anforderung, Fehler ",GetLastError());

}

else

{

PrintFormat("Connection to %s:%d failed, error %d",Address,Port,GetLastError());

}

//--- im Journal die Möglichkeit anzeigen, ob Daten zum aktuellen Zeitpunkt auf das Socket geschrieben werden können

if(SocketIsWritable(socket))

Print("At the current moment in time, writing data to the socket is possible");

else

Print("It is not possible to write data to the socket at the current time");

//--- Schließen des Sockets nach Verwendungsende

if(SocketClose(socket))

Print("Now the socket is closed");

}

else

Print("Fehler beim Erstellen des Sockets, Fehler ",GetLastError());

/*

Ergebnis:

At the current moment in time, writing data to the socket is possible

Socket is closed now

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Befehl zum Server senden |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPSend(int socket,string request)

{

//--- Umwandeln der Zeichenkette in ein Zeichenarray mit dem Löschen der abschließenden Null

char req[];

int len=StringToCharArray(request,req)-1;



if(len<0)

return(false);

//--- wenn eine sichere TLS-Verbindung über Port 443 verwendet wird

if(ExtTLS)

return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);

//--- wenn eine normale TCP-Verbindung verwendet wird

return(SocketSend(socket,req,len)==len);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Lesen der Antwort vom Server |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPRecv(int socket,uint timeout_ms)

{

char rsp[];

string result;

ulong timeout_check=GetTickCount64()+timeout_ms;

//--- Daten aus dem Socket lesen, solange welche vorhanden sind, aber nicht länger als Timeout

do

{

uint len=SocketIsReadable(socket);



if(len)

{

int rsp_len;

//--- unterschiedliche Lesebefehle, je nachdem, ob die Verbindung sicher ist oder nicht

if(ExtTLS)

rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);

else

rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout_ms);

//--- Auswerten der Antwort

if(rsp_len>0)

{

result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);

//--- nur den Antwort-Header anzeigen

int header_end=StringFind(result,"\r

\r

");



if(header_end>0)

{

Print("Header der HTTP-Antwort erhalten:");

Print(StringSubstr(result,0,header_end));

return(true);

}

//--- Ablaufzeit-Aktualisierung der Lesezeitüberschreitung

timeout_check=GetTickCount64()+timeout_ms;

}

}

}

while(GetTickCount64()<timeout_check && !IsStopped());



return(false);

}