CalendarValueHistoryByEvent

Abrufen des Arrays der Werte für alle Ereignisse in einem bestimmten Zeitraum mit einem Ereignis-ID.

bool CalendarValueHistoryByEvent(

ulong event_id,

MqlCalendarValue& values[],

datetime datetime_from,

datetime datetime_to=0

);

Parameter

event_id

[in] Ereignis-ID.

values[]

[out] Variable vom Typ MqlCalendarValue für die Übernahme der Ereigniswerte. Beispiele der Behandlung von Kalenderereignisse.

datetime_from

[in] Anfangszeitpunkt des Zeitraums der Ereignisse für die angegebene ID, während datetime_from < datetime_to.

datetime_to=0

[in] Endzeitpunkt des Zeitraums der Ereignisse für die angegebene ID. Wenn datetime_to nicht (oder auf 0) gesetzt wurde, werden alle Ereignisse ab dem angegebenen Zeitpunkt datetime_from aus der Kalenderdatenbank (inklusive der zukünftigen) zurückgegeben.

Rückgabewert

Liefert bei Erfolg true, ansonsten false. Um Informationen über einen Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf. Mögliche Fehler:

4001 - ERR_INTERNAL_ERROR (allgemeiner Laufzeitfehler),

4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (nicht genügend Speicherplatz für die Ausführung der Anforderung),

5401 - ERR_CALENDAR_TIMEOUT (Zeitlimit für Anfragen überschritten),

5400 - ERR_CALENDAR_MORE_DATA (Array ist zu klein, um die Beschreibungen aller Werte zu übernehmen, es wurden nur diejenigen übernommen, die eingetragen werden konnten).

Fehler bei der Ausführung von ArrayResize()

Hinweis

Alle Funktionen, die mit dem Wirtschaftskalender arbeiten, nutzen die Zeit des Handelsservers (TimeTradeServer). Das bedeutet, dass die Zeit in der Struktur MqlCalendarValue und die Zeitangaben der Funktionen CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory in der Zeitzone des Handelsservers eingestellt sind und nicht in der lokalen Zeitzone des Nutzers.

Die Struktur von MqlCalendarValue bietet Methoden zum Prüfen und Setzen von Werten der Felder actual_value, forecast_value, prev_value und revised_prev_value. Wenn kein Wert angegeben wird, speichert das Feld LONG_MIN (-9223372036854775808).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Feld gespeicherten Werte mit einer Million multipliziert werden. Dies bedeutet, dass, wenn Sie Werte von MqlCalendarValue mithilfe der Funktionen CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent und CalendarValueLast abrufen, sollten Sie überprüfen, ob die Feldwerte gleich LONG_MIN sind; wenn in einem Feld ein Wert angegeben ist, sollten Sie den Wert durch 1.000.000 dividieren, um den Wert zu erhalten. Eine andere Methode zum Abrufen der Werte besteht darin, die Werte mit den Funktionen der Struktur MqlCalendarValue zu überprüfen und abzurufen.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Länder-Code der EU (ISO 3166-1 Alpha-2)

string EU_code="EU";

//--- Abrufen der Ereignisse der EU

MqlCalendarEvent events[];

int events_count=CalendarEventByCountry(EU_code,events);

//--- Anzeige der Ereignisse der EU im Journal

if(events_count>0)

{

PrintFormat("EU Ereignisse: %d",events_count);

//--- Verkleinern der Ereignisliste, 10 Ereignisse reichen für die Analyse aus

ArrayResize(events,10);

ArrayPrint(events);

}

//--- Anzeige, dass das Ereignis "ECB Interest Rate Decision" die ID event_id=999010007 hat

ulong event_id=events[6].id; // die Ereignis-ID kann sich im Kalender ändern, sie sollte also überprüft werden

string event_name=events[6].name; // Name des Ereignisses im Kalender

PrintFormat("Abrufen der Werte für event_name=%s event_id=%d",event_name,event_id);

//--- Abrufen aller Werte des Ereignisses "ECB Interest Rate Decision"

MqlCalendarValue values[];

//--- Festlegen der Zeitgrenzen des Intervalls für die Ereignisse

datetime date_from=0; // Abrufen aller Ereignisse ab dem ersten in der verfügbaren Kalenderhistorie

datetime date_to=D'01.01.2016'; // Übernehmen nur der Ereignisse, die nicht älter sind als 2016

if(CalendarValueHistoryByEvent(event_id,values,date_from,date_to))

{

PrintFormat("Erhaltene Werte für %s: %d",

event_name,ArraySize(values));

//--- Verkleinern der Werteliste, 10 Werte reichen für die Analyse aus

ArrayResize(values,10);

ArrayPrint(values);

}

else

{

PrintFormat("Fehler! Fehler beim Abrufen von event_id=%d",event_id);

PrintFormat("Fehlernummer: %d",GetLastError());

}

}

//---

/*

Ergebnis:

EU events: 56

[id] [type] [sector] [frequency] [time_mode] [country_id] [unit] [importance] [multiplier] [digits] [source_url] [event_code] [name] [reserv

[0] 999010001 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-non-monetary-policy-meeting" "ECB Non-monetary Policy Meeting"

[1] 999010002 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-meeting-accounts" "ECB Monetary Policy Meeting Accounts"

[2] 999010003 0 5 0 0 999 0 3 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-press-conference" "ECB Monetary Policy Press Conference"

[3] 999010004 0 5 0 0 999 0 3 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-president-draghi-speech" "ECB President Draghi Speech"

[4] 999010005 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-vice-president-vitor-constancio-speech" "ECB Vice President Constancio Speech"

[5] 999010006 1 5 0 0 999 1 3 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-deposit-rate-decision" "ECB Deposit Facility Rate Decision"

[6] 999010007 1 5 0 0 999 1 3 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-interest-rate-decision" "ECB Interest Rate Decision"

[7] 999010008 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-economic-bulletin" "ECB Economic Bulletin"

[8] 999010009 1 5 0 0 999 2 2 3 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "targeted-ltro" "ECB Targeted LTRO"

[9] 999010010 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-executive-board-member-praet-speech" "ECB Executive Board Member Praet Speech"

Abrufen der Werte für event_name=ECB Interest Rate Decision, event_id=999010007

Erhaltene Ereigniswerte für ECB Interest Rate Decision: 102

[id] [event_id] [time] [period] [revision] [actual_value] [prev_value] [revised_prev_value] [forecast_value] [impact_type] [reserved]

[0] 2776 999010007 2007.03.08 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 3750000 4250000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[1] 2777 999010007 2007.05.10 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 3750000 3750000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[2] 2778 999010007 2007.06.06 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 3750000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[3] 2779 999010007 2007.07.05 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[4] 2780 999010007 2007.08.02 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[5] 2781 999010007 2007.09.06 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[6] 2782 999010007 2007.10.04 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[7] 2783 999010007 2007.11.08 12:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[8] 2784 999010007 2007.12.06 12:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[9] 2785 999010007 2008.01.10 12:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

*/

Siehe auch

CalendarCountries, CalendarEventByCountry, CalendarValueHistory, CalendarEventById, CalendarValueById