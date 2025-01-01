StringTrimLeft

Entfernt Zeilenvorschub, Leerzeichen und Tabs im linken Teil der Zeichenkette bis dem ersten bedeutungsvollen Zeichen. Es wird die Zeichenkette selbst modifiziert.

int StringTrimLeft(

string& string_var

);

Parameter

string_var

[in][out] Zeichenkette, die links reduziert werden soll.

Rückgabewert

Es wird die Anzahl der entfernten Zeichen zurückgegeben.

Beispiel:

void OnStart()

{

//--- Definition der Quellzeichenkette mit sechs Leerzeichen auf der linken Seite

string text=" All spaces on the left will be removed from this string";

//--- die Quellzeichenkette im Protokoll ausgeben

PrintFormat("Source line:

'%s'", text);

//--- entferne alle Leerzeichen auf der linken Seite und gib die Anzahl der entfernten Zeichen und die resultierende Zeichenkette im Protokoll aus.

int num=StringTrimLeft(text);

PrintFormat("The StringTrimLeft() function removed %d chars from the left side. Now the line looks like this:

'%s'", num, text);



/*

Ergebnis

Source line:

' All spaces on the left will be removed from this string'

The StringTrimLeft() function removed 6 chars from the left side. Now the line looks like this:

'All spaces on the left will be removed from this string'

*/

}

Siehe auch

StringTrimRight, StringToLower, StringToUpper