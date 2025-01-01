- StringAdd
StringTrimLeft
Entfernt Zeilenvorschub, Leerzeichen und Tabs im linken Teil der Zeichenkette bis dem ersten bedeutungsvollen Zeichen. Es wird die Zeichenkette selbst modifiziert.
|
int StringTrimLeft(
Parameter
string_var
[in][out] Zeichenkette, die links reduziert werden soll.
Rückgabewert
Es wird die Anzahl der entfernten Zeichen zurückgegeben.
Beispiel:
|
void OnStart()
