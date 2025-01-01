DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StringfunktionenStringTrimLeft 

StringTrimLeft

Entfernt Zeilenvorschub, Leerzeichen und Tabs im linken Teil der Zeichenkette bis dem ersten bedeutungsvollen Zeichen. Es wird die Zeichenkette selbst modifiziert.

int  StringTrimLeft(
   string&  string_var      // zu verkleinernde Zeichenkette 
   );

Parameter

string_var

[in][out]  Zeichenkette, die links reduziert werden soll.

Rückgabewert

Es wird die Anzahl der entfernten Zeichen zurückgegeben.

Beispiel:

void OnStart()
  {
//--- Definition der Quellzeichenkette mit sechs Leerzeichen auf der linken Seite
   string text="      All spaces on the left will be removed from this string";
//--- die Quellzeichenkette im Protokoll ausgeben
   PrintFormat("Source line:\n'%s'"text);
//--- entferne alle Leerzeichen auf der linken Seite und gib die Anzahl der entfernten Zeichen und die resultierende Zeichenkette im Protokoll aus.
   int num=StringTrimLeft(text);
   PrintFormat("The StringTrimLeft() function removed %d chars from the left side. Now the line looks like this:\n'%s'"numtext);
   
  /*
  Ergebnis
   Source line:
   '      All spaces on the left will be removed from this string'
   The StringTrimLeft() function removed 6 chars from the left sideNow the line looks like this:
   'All spaces on the left will be removed from this string'
  */
  }

Siehe auch

StringTrimRight, StringToLower, StringToUpper