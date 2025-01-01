- FileSelectDialog
FileIsEnding
Bestimmt Dateiende während des Lesens.
|
bool FileIsEnding(
Parameter
file_handle
[in] Dateiattribut, das durch die FileOpen() Funktion zurückgegeben wird.
Rückgabewert
Funktion gibt true zurück, wenn während des Lesens oder übertragung des Dateianzeigers das Dateiende erreicht wurde.
Hinweis
Um das Dateiende zu ermitteln, versucht die Funktion lesen auf die nächste Zeile aus der Datei lesen. Wenn es nicht vorhanden ist, gibt die Funktion true, andernfalls false.
Beispiel:
|
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an