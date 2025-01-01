//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- Eingabeparameters

input string InpFileName="file.txt"; // der Dateiname

input string InpDirectoryName="Data"; // der Verzeichnisname

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 oder UNICODE=64

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- drucken Sie den Weg zum Folder in dem Sie arbeiten werden

PrintFormat("Arbeiten in dem %s\\Files\\ Ordner ",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- der Fehlerwert zu stürzen

ResetLastError();

//--- öffnen Sie die Datei für Lesen (wenn die Datei nicht existiert, tritt ein Fehler auf)

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- drucken Sie den Dateiinhalt

while(!FileIsEnding(file_handle))

Print(FileReadString(file_handle));

//--- schließen Sie die Datei

FileClose(file_handle);

}

else

PrintFormat("Fehler, Kode = %d",GetLastError());

}