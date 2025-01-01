DokumentationKategorien
FileIsEnding

Bestimmt Dateiende während des Lesens.

bool  FileIsEnding(
   int  file_handle      // Datei-Handle
   );

Parameter

file_handle

[in]  Dateiattribut, das durch die FileOpen() Funktion zurückgegeben wird.

Rückgabewert

Funktion gibt true zurück, wenn während des Lesens oder übertragung des Dateianzeigers das Dateiende erreicht wurde.

Hinweis

Um das Dateiende zu ermitteln, versucht die Funktion lesen auf die nächste Zeile aus der Datei lesen. Wenn es nicht vorhanden ist, gibt die Funktion true, andernfalls false.

Beispiel:

//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
#property script_show_inputs
//--- Eingabeparameters 
input string InpFileName="file.txt";    // der Dateiname
input string InpDirectoryName="Data";   // der Verzeichnisname
input int    InpEncodingType=FILE_ANSI// ANSI=32 oder UNICODE=64
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- drucken Sie den Weg zum Folder in dem Sie arbeiten werden
   PrintFormat("Arbeiten in dem %s\\Files\\ Ordner ",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- der Fehlerwert zu stürzen 
   ResetLastError();
//--- öffnen Sie die Datei für Lesen (wenn die Datei nicht existiert, tritt ein Fehler auf)
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- drucken Sie den Dateiinhalt
      while(!FileIsEnding(file_handle))
         Print(FileReadString(file_handle));
      //--- schließen Sie die Datei
      FileClose(file_handle);
     }
   else
      PrintFormat("Fehler, Kode = %d",GetLastError());
  }