CryptEncode
Wandelt Daten eines Quell-Arrays in ein Empfänger-Array anhand der angegebenen Methode um.
int CryptEncode(
Parameter
method
[in] Umwandlungsmethode. Kann einer der Werte der ENUM_CRYPT_METHOD sein.
data[]
[in] Quell-Array.
key[]
[in] Schlüssel.
result[]
[out] Empfänger-Array.
Gelieferter Wert
Anzahl der Bytes im Empfänger-Array oder 0 im Fehlerfall. Um zusätzliche Informationen über den Fehler zu bekommen, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------
