//+------------------------------------------------------------------

//| ArrayToHex |

//+------------------------------------------------------------------

string ArrayToHex(uchar &arr[],int count=-1)

{

string res="";

//--- Größe überprüfen

if(count<0 || count>ArraySize(arr))

count=ArraySize(arr);

//--- Umwandlung in eine hexadezimale Zeile

for(int i=0; i<count; i++)

res+=StringFormat("%.2X",arr[i]);

//---

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------

void OnStart()

{

string text="The quick brown fox jumps over the lazy dog";

string keystr="ABCDEFG";

uchar src[],dst[],key[];

//--- Schlüssel vorbereiten

StringToCharArray(keystr,key);

//--- Quell-Array src[] vorbereiten

StringToCharArray(text,src);

//--- Ausgangsdaten anzeigen

PrintFormat("Initial data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));

//--- Verschlüsselung des Arrays src[] anhand DES mit einem 56-Bit-Schlüssel key[]

int res=CryptEncode(CRYPT_DES,src,key,dst);

//--- das Ergebnis der Verschlüsselung überprüfen

if(res>0)

{

//--- verschlüsselte Daten ausgeben

PrintFormat("Encoded data: size=%d %s",res,ArrayToHex(dst));

//--- Entschlüsselung der Daten des Arrays dst[] anhand der Methode DES mit einem 56-Bit-Schlüssel key[]

res=CryptDecode(CRYPT_DES,dst,key,src);

//--- Ergebnis überprüfen

if(res>0)

{

//--- entschlüsselte Daten anzeigen

PrintFormat("Decoded data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));

}

else

Print("Fehler in CryptDecode. Fehlercode=",GetLastError());

}

else

Print("Fehler in CryptEncode. Fehlercode=",GetLastError());

}