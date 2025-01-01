ResourceCreate

Erstellt die Ressource eines Bildes basierend auf dem Datensatz. Es gibt zwei Versionen der Funktion:

Erstellen einer Datei-basierte Ressource

bool ResourceCreate(

const string resource_name,

const string path

);

Erstellen einer Ressource basierend auf einem Array von Pixeln

bool ResourceCreate(

const string resource_name,

const uint& data[],

uint img_width,

uint img_height,

uint data_xoffset,

uint data_yoffset,

uint data_width,

ENUM_COLOR_FORMAT color_format

);

Parameter

resource_name

[in] Name der Ressource.

data[][]

[in] Eindimensionales oder zweidimensionales Array um ein vollständiges Bild zu erstellen.

img_width

[in] Breite der rechteckigen Bereich des Bildes in Pixel um in der Ressource in der Form von Bildern zu speichern. Es kann nicht mehr als data_width sein.

img_height

[in] Höhe der rechteckigen Bereich des Bildes in Pixel um in der Ressource in der Form von Bildern zu speichern.

data_xoffset

[in] Horizontaler Offset der rechteckigen Bereich des Bildes in Pixel nach rechts.

data_yoffset

[in] Vertikaler Offset der rechteckigen Bereich des Bildes in Pixel nach unten.

data_width

[in] Nur für eindimensionale Arrays erforderlich und impliziert die volle Breite des aus dem Datensatz zu erstellenden Bildes. Wenn data_width=0 ist, wird angenommen, dass er gleich img_width angenommen. Für zweidimensionale Arrays, wird dieser Parameter ignoriert, und es wird angenommen, dass er der zweite Dimension des Arrays data[] gleich ist.

color_format

[in] Farbe Verarbeitungsmethode aus der Enumeration ENUM_COLOR_FORMAT.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError(). Mögliche Fehler:

4015 – ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED (die Namen der dynamischen und statischen Ressourcen sind gleich)

4016 – ERR_RESOURCE_NOT_FOUND (Ressource nicht gefunden)

4017 - ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE (Ressource-Typ wird nicht unterstützt)

4018 - ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (Name der Ressource ist zu lang).

Hinweis

Wenn die zweite Version der Funktion aufgerufen wird, um die gleiche Ressource mit unterschiedlichen Parametern von Breite, Höhe und Offset zu erstellen, die neue Ressource nicht erstellt, sondern einfach eine vorhandene Ressource aktualisiert wird.

Die erste Version der Funktion erlaubt Ihnen, Bilder und Sounds aus Dateien zu laden, wird die zweite Version nur für die dynamische Erstellung von Bildern verwendet.

Die Bilder müssen im BMP-Format mit einer Farbtiefe von 24 oder 32 Bit sein, Sounds können nur im Format WAV sein. Die Größe der Ressource sollte nicht mehr als 16 Mb sein.

ENUM_COLOR_FORMAT

Bezeichnung Beschreibung COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA Bestandteil der Alpha-Kanal wird ignoriert COLOR_FORMAT_ARGB_RAW Die Farbkomponenten werden durch das Terminal nicht verarbeitet (müssen korrekt durch den Nutzer angegeben werden) COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE Die Farbkomponenten werden durch das Terminal verarbeitet

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Grafische Ressourcendaten aktualisieren |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- Verlassen, wenn Dimensionen von 0 übergeben wurden

if(width==0 || height==0)

return;

//--- Ressourcendaten aktualisieren und den Chart neu zeichnen

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Deklaration der Parameter der grafischen Ressource

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//--- Festlegen der Größe des Pixelarrays

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- Füllen des Pixelarrays mit einer transparenten Farbe und Erstellen einer grafischen Ressource auf der Grundlage dieser Farbe

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- Überprüfung der erstellten grafischen Ressource.

//--- Ermitteln der Zeit- und Preisdaten des aktuellen Balkens

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- Erstellen des Bitmap-Objekts unter Verwendung der Koordinaten des letzten Tickpreises und der Zeit

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- die Breite und Höhe des erstellten Bitmap-Objekts auf die Breite und Höhe der grafischen Ressource einstellen.

//--- Setzen des Ankerpunkts des Objekts auf seine Mitte.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- Angabe der zuvor erstellten grafischen Ressource für das Bitmap-Objekt als Bilddatei

//--- in diesem Fall müssen wir, um den Namen der verwendeten grafischen Ressource anzugeben, "::" vor ihrem Namen hinzufügen

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//--- Einstellen der Farbe DodgerBlue mit einer Transparenz von 200

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//--- Füllen des gesamten Pixelarrays der grafischen Ressource mit der eingestellten Farbe

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- Aktualisierung der grafischen Ressourcendaten

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);

}

