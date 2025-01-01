- Alert
ResourceCreate
Erstellt die Ressource eines Bildes basierend auf dem Datensatz. Es gibt zwei Versionen der Funktion:
Erstellen einer Datei-basierte Ressource
bool ResourceCreate(
Erstellen einer Ressource basierend auf einem Array von Pixeln
bool ResourceCreate(
Parameter
resource_name
[in] Name der Ressource.
data[][]
[in] Eindimensionales oder zweidimensionales Array um ein vollständiges Bild zu erstellen.
img_width
[in] Breite der rechteckigen Bereich des Bildes in Pixel um in der Ressource in der Form von Bildern zu speichern. Es kann nicht mehr als data_width sein.
img_height
[in] Höhe der rechteckigen Bereich des Bildes in Pixel um in der Ressource in der Form von Bildern zu speichern.
data_xoffset
[in] Horizontaler Offset der rechteckigen Bereich des Bildes in Pixel nach rechts.
data_yoffset
[in] Vertikaler Offset der rechteckigen Bereich des Bildes in Pixel nach unten.
data_width
[in] Nur für eindimensionale Arrays erforderlich und impliziert die volle Breite des aus dem Datensatz zu erstellenden Bildes. Wenn data_width=0 ist, wird angenommen, dass er gleich img_width angenommen. Für zweidimensionale Arrays, wird dieser Parameter ignoriert, und es wird angenommen, dass er der zweite Dimension des Arrays data[] gleich ist.
color_format
[in] Farbe Verarbeitungsmethode aus der Enumeration ENUM_COLOR_FORMAT.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError(). Mögliche Fehler:
- 4015 – ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED (die Namen der dynamischen und statischen Ressourcen sind gleich)
- 4016 – ERR_RESOURCE_NOT_FOUND (Ressource nicht gefunden)
- 4017 - ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE (Ressource-Typ wird nicht unterstützt)
- 4018 - ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG (Name der Ressource ist zu lang).
Hinweis
Wenn die zweite Version der Funktion aufgerufen wird, um die gleiche Ressource mit unterschiedlichen Parametern von Breite, Höhe und Offset zu erstellen, die neue Ressource nicht erstellt, sondern einfach eine vorhandene Ressource aktualisiert wird.
Die erste Version der Funktion erlaubt Ihnen, Bilder und Sounds aus Dateien zu laden, wird die zweite Version nur für die dynamische Erstellung von Bildern verwendet.
Die Bilder müssen im BMP-Format mit einer Farbtiefe von 24 oder 32 Bit sein, Sounds können nur im Format WAV sein. Die Größe der Ressource sollte nicht mehr als 16 Mb sein.
Bezeichnung
Beschreibung
COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
Bestandteil der Alpha-Kanal wird ignoriert
COLOR_FORMAT_ARGB_RAW
Die Farbkomponenten werden durch das Terminal nicht verarbeitet (müssen korrekt durch den Nutzer angegeben werden)
COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE
|
Die Farbkomponenten werden durch das Terminal verarbeitet
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch
Ressourcen, ObjectCreate(), ObjectSetString(), OBJPROP_BMPFILE