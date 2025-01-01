FrameAdd

Fügt einen Frame mit Daten hinzu. Es gibt zwei Varianten der Funktion.

1. Hinzufügen von Daten aus einer Datei

bool FrameAdd(

const string name,

long id,

double value,

const string filename

);

2. Hinzufügen von Daten aus einem Array eines beliebigen Typs

bool FrameAdd(

const string name,

long id,

double value,

const void& data[]

);

Parameter

name

[in] Öffentliches Label des Frames. Es kann für Filterung in der FrameFilter()-Funktion verwendet werden.

id

[in] Ein öffentlicher Identifikator des Frames. Es kann für Filterung in der FrameFilter()-Funktion verwendet werden.

value

[in] Ein numerischer Wert für Schreibung im Frame. Es wird verwendet, um eine einzelnes Ergebnis des Durchlaufs wie in der OnTester()-Funktion zu übertragen.

filename

[in] Der Name der Datei, die Daten für Hinzufügung in den Frame enthält. Die Datei muss im Ordner MQL5/Files sein.

data

[in] Ein Array des beliebigen Typs für Schreibung in den Frame. Wird als Referenz übergeben.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().