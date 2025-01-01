- Ganzzahlige Typen
- Realtypen (double, float)
- Komplexen Zahlen (complex)
- Typ string
- Strukturen, Klassen und Schnittstellen
- Objekt des dynamischen Arrays
- Matrizen und Vektoren
- Typenreduzierung
- Typ void und Konstante NULL
- Benutzerdefinierte Typen
- Objektanzeiger
- Referenzen. Modifikator& und Schluesselwort this
Typ string
Typ string ist für die Speicherung von Textzeilen bestimmt. Textzeile ist eine Symbolenfolge in Unicode Format mit Null am Ende. Zeilenkonstante ist eine Symbolefolge in Unicode mit doppelten Anführungszeichen: "Das ist eine Zeilenkonstante"
Wenn es notwendig ist, in die Zeile ein Doppelanführungszeichen einzugeben, muss man vor diesem Zeichen einen nach links weisender Schrägstrich (\) stellen. In die Zeile können verschiedene Sondersymbolkonstanten eingegeben werden, vor denen ein nach links weisender Schrägstrich steht (\).
Beispiele:
|
string svar="This is a character string";
Um den Quellcode lesbar zu machen, können Sie lange konstante Strings in Teile ohne Zusatz Operationen aufteilen. Beim Kompilierung werden diese Teile automatisch in einem langen String kombiniert werden:
|
//--- Ein langer konstanter Sting deklarieren
