Typ string ist für die Speicherung von Textzeilen bestimmt. Textzeile ist eine Symbolenfolge in Unicode Format mit Null am Ende. Zeilenkonstante ist eine Symbolefolge in Unicode mit doppelten Anführungszeichen: "Das ist eine Zeilenkonstante"

Wenn es notwendig ist, in die Zeile ein Doppelanführungszeichen einzugeben, muss man vor diesem Zeichen einen nach links weisender Schrägstrich (\) stellen. In die Zeile können verschiedene Sondersymbolkonstanten eingegeben werden, vor denen ein nach links weisender Schrägstrich steht (\).

Beispiele:

string svar="This is a character string";

string svar2=StringSubstr(svar,0,4);

Print("Copyright Symbol\t\x00A9");

FileWrite(handle,"Diese Zeile hat das CR-Zeichen

");

string T5path="C:\\Program Files\\MetaTrader 5";

Um den Quellcode lesbar zu machen, können Sie lange konstante Strings in Teile ohne Zusatz Operationen aufteilen. Beim Kompilierung werden diese Teile automatisch in einem langen String kombiniert werden:

//--- Ein langer konstanter Sting deklarieren

string HTML_head="<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\""

" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">

"

"<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">

"

"<head>

"

"<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />

"

"<title>Trade Operations Report</title>

"

"</head>";

//--- Den konstanten String im Journal anzeigen

Print(HTML_head);

