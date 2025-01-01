//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Ermitteln der Build-Nummer des laufenden Terminals und seiner Eigenschaft "64-Bit-Terminal".

int build = TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD);

bool x64 = TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64);



//--- Ausdruck der erhaltenen Terminaldaten im Journal

PrintFormat("MetaTrader 5 %s build %d", (x64 ? "x64" : "x32"), build);

/*

Ergebnis:

MetaTrader 5 x64 build 4330

*/

}