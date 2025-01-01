ObjectGetString

Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des Objekts zurück. Eigenschaft des Objekts muss des Typs string sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.

1.Gibt den wert der Eigenschaft sofort zurück.

string ObjectGetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int prop_modifier=0

);

2. Gibt true oder false zurück abhängig davon, ob die Funktion erfolgreich durchgeführt wurde. Im Erfolgsfall wird der Wert der Eigenschaft in die Empfangsvariable gesetzt, die durch Referenz vom letzten Parameter übertragen wird.

bool ObjectGetString(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int prop_modifier,

string& string_var

);

Parameter

chart_id

[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet den laufenden Chart.

name

[in] Objektname.

prop_id

[in] Identifikator der Eigenschaft des Objekts. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING sein.

prop_modifier

[in] Modifikator der angegebenen Eigenschaft. Für die erste Default-Variante ist der Wert des Modifikators gleich 0. Die meisten Eigenschaften erfordern keinen Modifikator. It denotes the number of the level in Fibonacci tools and in the graphical object Andrew's pitchfork. The numeration of levels starts from zero.

string_var

[out] Variable des Typs string, die den Wert der angeforderten Eigenschaft annimmt.

Rückgabewert

Wert des Typs string für die erste Variante des Aufrufes.

für die zweite Variante des Aufrufs gibt true zurück, wenn diese Eigenschaft unterstuetzt wird und der Wert in die Variable string_var gesetzt wurde, anderenfalls gibt false zurück. Für Erhaltung der weiteren Information über den Fehler, muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.

Beispiel:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define OBJ_NAME "TestObjectGetInteger" // Objekt-Name



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- aktuelle Chart-ID

long chart_id=ChartID();



//--- Erstellen des grafischen Objekts einer "vertikalen Linie" zur aktuell bekannten Serverzeit

if(!ObjectCreate(chart_id, OBJ_NAME, OBJ_VLINE, 0, TimeCurrent(), 0))

{

Print("ObjectCreate() fehlgeschlagen. Error ", GetLastError());

return;

}

//--- Aktualisieren des Charts, um die Änderungen sofort widerzuspiegeln

ChartRedraw(chart_id);



//--- Ermitteln der Erstellungszeit des Objekts

long long_var=0;

if(!ObjectGetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_CREATETIME, 0, long_var))

{

Print("ObjectGetInteger() fehlgeschlagen. Error ", GetLastError());

return;

}

//--- Zeichenfolgenrepräsentation des Zeitpunkts der Objekterstellung

string create_time=TimeToString((datetime)long_var, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS);



//--- die im Objekt festgelegte Zeit abrufen

if(!ObjectGetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_TIME, 0, long_var))

{

Print("ObjectGetInteger() fehlgeschlagen. Error ", GetLastError());

return;

}

//--- Zeichenfolgenrepräsentation der Zeit der Objektplatzierung

string obj_time=TimeToString((datetime)long_var, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS);



//--- Objekttyp abrufen

ENUM_OBJECT object_type=(ENUM_OBJECT)ObjectGetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_TYPE);



//--- Ausgabe des Objekttyps, des Zeitpunkts seiner Erstellung und des Zeitpunkts, zu dem sich das grafische Objekt auf dem Chart befindet, in das Journal

PrintFormat("%s object created at %s at chart point with time %s",EnumToString(object_type), create_time, obj_time);



//--- zwei Sekunden warten und das erstellte Objekt löschen

Sleep(2000);

ObjectDelete(chart_id, OBJ_NAME);

ChartRedraw(chart_id);

/*

Ergebnis:

OBJ_VLINE object created at 2025.02.01 12:15:37 at chart point with time 2025.01.31 23:54:59

*/

}

Hinweis

Die Funktion verwendet einen synchronen Aufruf, d.h. dass die Funktion auf die Ausführung aller Befehle wartet, die vor deren Aufruf zur Warteschlange des Charts hinzugefügt wurden, deswegen kann die Funktion viel Zeit in Anspruch nehmen. Dies muss man beachten, wenn man mit vielen Objekten im Chart arbeitet.

Bei der Umbenennung des graphischen Objekts werden gleichzeitig zwei Ereignisse gebildet, die im Expert oder Anzeiger durch die Funktion OnChartEvent() verarbeitet können: