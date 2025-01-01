- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectGetString
Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des Objekts zurück. Eigenschaft des Objekts muss des Typs string sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.
1.Gibt den wert der Eigenschaft sofort zurück.
|
string ObjectGetString(
2. Gibt true oder false zurück abhängig davon, ob die Funktion erfolgreich durchgeführt wurde. Im Erfolgsfall wird der Wert der Eigenschaft in die Empfangsvariable gesetzt, die durch Referenz vom letzten Parameter übertragen wird.
|
bool ObjectGetString(
Parameter
chart_id
[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet den laufenden Chart.
name
[in] Objektname.
prop_id
[in] Identifikator der Eigenschaft des Objekts. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING sein.
prop_modifier
[in] Modifikator der angegebenen Eigenschaft. Für die erste Default-Variante ist der Wert des Modifikators gleich 0. Die meisten Eigenschaften erfordern keinen Modifikator. It denotes the number of the level in Fibonacci tools and in the graphical object Andrew's pitchfork. The numeration of levels starts from zero.
string_var
[out] Variable des Typs string, die den Wert der angeforderten Eigenschaft annimmt.
Rückgabewert
Wert des Typs string für die erste Variante des Aufrufes.
für die zweite Variante des Aufrufs gibt true zurück, wenn diese Eigenschaft unterstuetzt wird und der Wert in die Variable string_var gesetzt wurde, anderenfalls gibt false zurück. Für Erhaltung der weiteren Information über den Fehler, muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.
Beispiel:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
Hinweis
Die Funktion verwendet einen synchronen Aufruf, d.h. dass die Funktion auf die Ausführung aller Befehle wartet, die vor deren Aufruf zur Warteschlange des Charts hinzugefügt wurden, deswegen kann die Funktion viel Zeit in Anspruch nehmen. Dies muss man beachten, wenn man mit vielen Objekten im Chart arbeitet.
Bei der Umbenennung des graphischen Objekts werden gleichzeitig zwei Ereignisse gebildet, die im Expert oder Anzeiger durch die Funktion OnChartEvent() verarbeitet können:
- Entfernung des Objekts mit dem alten Namen;
- Erzeugung des graphischen Objekts mit dem neuen Namen.