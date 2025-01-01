ChartSetInteger

Legt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des angegebenen Charts fest. Die Eigenschaft des Charts muss den Typ datetime, int, color, bool oder char haben. Der Befehl wird zur Warteschlange der Nachrichten des Charts hinzugefügt und erst nach der Verarbeitung aller vorherigen Befehle verarbeitet.

bool ChartSetInteger(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

long value

);

Legt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des angegebenen Unterfensters fest

bool ChartSetInteger(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int sub_window,

long value

);

Parameter

chart_id

[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet den aktuellen Chart.

prop_id

[in] Identifikator der Eigenschaften des Charts. Der Wert kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER (außer read-only Eigenschaften) sein.

sub_window

[in] Nummer des Unterfensters des Charts. Für die erste Variante ist der standardmäßige Wert gleich 0 (Hauptfenster des Charts). Die meisten Eigenschaften erfordern die Nummer des Unterfensters nicht.

value

[in] Wert der Eigenschaft.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn der Befehl zur Warteschlange des Charts hinzugefügt wurde, andernfalls false. Um zusätzliche Information über den Fehler zu bekommen, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf.

Hinweis

Diese Funktion ist asynchron, das bedeutet, dass die Funktion nicht auf die Ausführung eines Befehls wartet, der zur Warteschlange des angegebenen Charts erfolgreich hinzugefügt wurde, sondern direkt die Kontrolle zurückgibt. Die Änderung der Eigenschaft wird erst nach der Verarbeitung des Befehls in der Warteschlange des Charts implementiert. Für eine sofortige Ausführung von Befehlen in der Warteschlange ist die Funktion ChartRedraw aufzurufen.

Wenn man gleich mehrere Eigenschaften des Charts ändern muss, muss man die entsprechenden Funktionen (ChartSetString, ChartSetDouble, ChartSetString) in einem Code-Block ausführen und dann ChartRedraw einmal aufrufen.

Für die Überprüfung des Ergebnisses der Ausführung kann man eine Funktion verwenden, die die angegebene Eigenschaft des Charts abruft ChartGetInteger, ChartGetDouble, ChartSetString). Dabei muss man beachten, dass diese Funktionen synchron sind und auf das Ergebnis der Ausführung warten.

Beispiel: