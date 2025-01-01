DokumentationKategorien
Liefert einen Handle-Typ zurück.

ENUM_DX_HANDLE_TYPE  DXHandleType(
   int  handle      // Handle 
   );

Parameter

handle

[in]     Handle.

Rückgabewert

Der Wert der Enumeration ENUM_DX_HANDLE_TYPE

ENUM_DX_HANDLE_TYPE

ID

Wert

Beschreibung

DX_HANDLE_INVALID

0

Ungültiges Handle

DX_HANDLE_CONTEXT

1

Handle eines grafischen Kontextes

DX_HANDLE_SHADER

2

Handle eines Shaders

DX_HANDLE_BUFFER

3

Handle des Vertex- oder Index-Puffers

DX_HANDLE_INPUT

4

Handle der Eingaben des Shaders

DX_HANDLE_TEXTURE

5

Handle für Texture