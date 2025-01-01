Nachschlagewerk MQL5Arbeiten mit DirectXDXHandleType
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXHandleType
Liefert einen Handle-Typ zurück.
|
ENUM_DX_HANDLE_TYPE DXHandleType(
Parameter
handle
[in] Handle.
Rückgabewert
Der Wert der Enumeration ENUM_DX_HANDLE_TYPE
|
ID
|
Wert
|
Beschreibung
|
DX_HANDLE_INVALID
|
0
|
Ungültiges Handle
|
DX_HANDLE_CONTEXT
|
1
|
Handle eines grafischen Kontextes
|
DX_HANDLE_SHADER
|
2
|
Handle eines Shaders
|
DX_HANDLE_BUFFER
|
3
|
Handle des Vertex- oder Index-Puffers
|
DX_HANDLE_INPUT
|
4
|
Handle der Eingaben des Shaders
|
DX_HANDLE_TEXTURE
|
5
|
Handle für Texture