Gibt die Anzahl der Objekte im angegebenen Chart, angegebenen Subfenster des angegebenen Charts des angegebenen Typs zurück.
int ObjectsTotal(
Parameter
chart_id
[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet den laufenden Chart.
sub_window=-1
[in] Nummer des Subfensters des Charts. 0 bedeutet Hauptfenster des Charts, -1 bedeutet alle Subfenster des Charts, einschliesslich Hauptfenster.
type=-1
[in] Objekttyp. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_OBJECT sein. -1 bedeutet alle Typen.
Rückgabewert
Anzahl der Objekte.
Hinweis
Die Funktion verwendet einen synchronen Aufruf, d.h. dass die Funktion auf die Ausführung aller Befehle wartet, die vor deren Aufruf zur Warteschlange des Charts hinzugefügt wurden, deswegen kann die Funktion viel Zeit in Anspruch nehmen. Dies muss man beachten, wenn man mit vielen Objekten im Chart arbeitet.
Beispiel:
