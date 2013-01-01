DokumentationKategorien
Schreibt in bin-Datei den Wert des Parameters des Typs double von der laufenden Position des Dateianzeigers.

uint  FileWriteDouble(
   int     file_handle,     // Datei-Handle
   double  value            // Werte für Aufzeichnung 
   );

Parameter

file_handle

[in]  Dateiattribut, das durch die Funktion FileOpen() zurückgegeben wird.

value

[in]  Wert des Typs double.

Rückgabewert

Im Erfolgsfall gibt die Funktion die Anzahl der geschriebenen Bytes zurück (in diesem Fall sizeof(double)=8). Dateianzeiger wird um dieselbe Anzahl der Bytes verschoben.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         Demo_FileWriteDouble.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
#property script_show_inputs
//--- die Parameter für das Erhalten der Daten aus dem Terminal
input string             InpSymbolName="EURJPY";           // Währungspaar
input ENUM_TIMEFRAMES    InpSymbolPeriod=PERIOD_M15;       // Zeitspanne
input int                InpMAPeriod=10;                   // die Glätten Periode
input int                InpMAShift=0;                     // die Absetzung des Indikators
input ENUM_MA_METHOD     InpMAMethod=MODE_SMA;             // der Glätten Typ
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;      // der Typ des Preises
input datetime           InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // das Anfangsdatum zum Kopieren von Daten
//--- die Parameter für die Aufzeichnung der Daten in die Datei
input string             InpFileName="MA.csv";    // der Dateiname
input string             InpDirectoryName="Data"// der Verzeichnisname
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date_finish=TimeCurrent();
   double   ma_buff[];
   datetime time_buff[];
   int      size;
//--- bekommen Sie die Handle des Indikators MA
   ResetLastError();
   int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);
   if(ma_handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- Es misslang, die Handle des Indikators zu bekommen
      PrintFormat("Fehler beim Erhalten der Handle des Indikators. Fehlercode = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- befinden Sie sich im Zyklus, bis der Indikator alle Werten rechnen wird
   while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)
      Sleep(20); // die Verzögerungszeit, damit der Indikator dazugekommen ist die Werten auszurechnen
   PrintFormat("die Werte des Indikators, da seit %s beginnen, werden in die Datei aufgezeichnet sein",TimeToString(InpDateStart));
//--- Kopieren Sie die Werte eines Indikators
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fehler beim Kopieren der Werte des Indikators. Fehlercode = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- Kopieren Sie die Zeit des Erscheinens der entsprechenden Bars
   ResetLastError();
   if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
     {
      PrintFormat("Fehler beim Kopieren von Zeitwerte. Fehlercode = %d",GetLastError());
      return;
     }
//--- erhalten Sie die Größe des Buffers
   size=ArraySize(ma_buff);
//--- befreien Sie das Gedächtnis, das mit dem Indikator eingenommen wird
   IndicatorRelease(ma_handle);
//--- öffnen Sie die Datei zum Schreiben die Indikatorwerte (wenn nicht, dann sie automatisch erstellt werden wird)
   ResetLastError();
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("%s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);
      PrintFormat("Pfad zur Datei: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
      //--- schreiben Sie zuerst die Große der Beispieldaten
      FileWriteDouble(file_handle,(double)size);
      //--- schreiben Sie die Zeit und die Indikatorwerte in der Datei
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
         FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);
        }
      //--- schließen Sie die Datei
      FileClose(file_handle);
      PrintFormat("Die Daten sind aufgezeichnet, die Datei %s geschlossen",InpFileName);
     }
   else
      PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());
  }

