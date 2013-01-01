|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWriteDouble.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
#property script_show_inputs
//--- die Parameter für das Erhalten der Daten aus dem Terminal
input string InpSymbolName="EURJPY"; // Währungspaar
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15; // Zeitspanne
input int InpMAPeriod=10; // die Glätten Periode
input int InpMAShift=0; // die Absetzung des Indikators
input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod=MODE_SMA; // der Glätten Typ
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // der Typ des Preises
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // das Anfangsdatum zum Kopieren von Daten
//--- die Parameter für die Aufzeichnung der Daten in die Datei
input string InpFileName="MA.csv"; // der Dateiname
input string InpDirectoryName="Data"; // der Verzeichnisname
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
double ma_buff[];
datetime time_buff[];
int size;
//--- bekommen Sie die Handle des Indikators MA
ResetLastError();
int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);
if(ma_handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- Es misslang, die Handle des Indikators zu bekommen
PrintFormat("Fehler beim Erhalten der Handle des Indikators. Fehlercode = %d",GetLastError());
return;
}
//--- befinden Sie sich im Zyklus, bis der Indikator alle Werten rechnen wird
while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)
Sleep(20); // die Verzögerungszeit, damit der Indikator dazugekommen ist die Werten auszurechnen
PrintFormat("die Werte des Indikators, da seit %s beginnen, werden in die Datei aufgezeichnet sein",TimeToString(InpDateStart));
//--- Kopieren Sie die Werte eines Indikators
ResetLastError();
if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fehler beim Kopieren der Werte des Indikators. Fehlercode = %d",GetLastError());
return;
}
//--- Kopieren Sie die Zeit des Erscheinens der entsprechenden Bars
ResetLastError();
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fehler beim Kopieren von Zeitwerte. Fehlercode = %d",GetLastError());
return;
}
//--- erhalten Sie die Größe des Buffers
size=ArraySize(ma_buff);
//--- befreien Sie das Gedächtnis, das mit dem Indikator eingenommen wird
IndicatorRelease(ma_handle);
//--- öffnen Sie die Datei zum Schreiben die Indikatorwerte (wenn nicht, dann sie automatisch erstellt werden wird)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);
PrintFormat("Pfad zur Datei: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- schreiben Sie zuerst die Große der Beispieldaten
FileWriteDouble(file_handle,(double)size);
//--- schreiben Sie die Zeit und die Indikatorwerte in der Datei
for(int i=0;i<size;i++)
{
FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);
FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);
}
//--- schließen Sie die Datei
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Die Daten sind aufgezeichnet, die Datei %s geschlossen",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());
}