//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteDouble.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- die Parameter für das Erhalten der Daten aus dem Terminal

input string InpSymbolName="EURJPY"; // Währungspaar

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_M15; // Zeitspanne

input int InpMAPeriod=10; // die Glätten Periode

input int InpMAShift=0; // die Absetzung des Indikators

input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod=MODE_SMA; // der Glätten Typ

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // der Typ des Preises

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // das Anfangsdatum zum Kopieren von Daten

//--- die Parameter für die Aufzeichnung der Daten in die Datei

input string InpFileName="MA.csv"; // der Dateiname

input string InpDirectoryName="Data"; // der Verzeichnisname

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

double ma_buff[];

datetime time_buff[];

int size;

//--- bekommen Sie die Handle des Indikators MA

ResetLastError();

int ma_handle=iMA(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpMAShift,InpMAMethod,InpAppliedPrice);

if(ma_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- Es misslang, die Handle des Indikators zu bekommen

PrintFormat("Fehler beim Erhalten der Handle des Indikators. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- befinden Sie sich im Zyklus, bis der Indikator alle Werten rechnen wird

while(BarsCalculated(ma_handle)==-1)

Sleep(20); // die Verzögerungszeit, damit der Indikator dazugekommen ist die Werten auszurechnen

PrintFormat("die Werte des Indikators, da seit %s beginnen, werden in die Datei aufgezeichnet sein",TimeToString(InpDateStart));

//--- Kopieren Sie die Werte eines Indikators

ResetLastError();

if(CopyBuffer(ma_handle,0,InpDateStart,date_finish,ma_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fehler beim Kopieren der Werte des Indikators. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- Kopieren Sie die Zeit des Erscheinens der entsprechenden Bars

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fehler beim Kopieren von Zeitwerte. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- erhalten Sie die Größe des Buffers

size=ArraySize(ma_buff);

//--- befreien Sie das Gedächtnis, das mit dem Indikator eingenommen wird

IndicatorRelease(ma_handle);

//--- öffnen Sie die Datei zum Schreiben die Indikatorwerte (wenn nicht, dann sie automatisch erstellt werden wird)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);

PrintFormat("Pfad zur Datei: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- schreiben Sie zuerst die Große der Beispieldaten

FileWriteDouble(file_handle,(double)size);

//--- schreiben Sie die Zeit und die Indikatorwerte in der Datei

for(int i=0;i<size;i++)

{

FileWriteDouble(file_handle,(double)time_buff[i]);

FileWriteDouble(file_handle,ma_buff[i]);

}

//--- schließen Sie die Datei

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Die Daten sind aufgezeichnet, die Datei %s geschlossen",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());

}