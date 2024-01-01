SocketTlsSend

Senden von Daten über eine sichere TLS-Verbindung

int SocketTlsSend(

int socket,

const uchar& buffer[],

uint buffer_len

);

Parameter

socket

[in] Das Handle des Sockets, das von der Funktion SocketCreate erzeugt worden war. Wurde ein ungültiges Handle erstellt, wird der Fehler 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE) der Variablen _LastError zugewiesen.

buffer

[in] Referenz des Arrays vom Typ uchar mit den Daten, die gesendet werden sollen.

buffer_len

[in] 'buffer' Arraygröße.

Rückgabewert

Bei einem Erfolg wird die Anzahl der geschriebenen Bytes zurückgegeben. Im Fehlerfall wird -1 zurückgegeben.

Hinweis

Im Fehlerfall eines System-Sockets wird, beim Aufruf der Funktion, die Verbindung, die mit SocketConnect erstellt wurde, beendet.

Im Falle eines Fehlers beim Schreiben wird der Fehler 5273 (ERR_NETSOCKET_IO_ERROR) der Variablen _LastError zugewiesen.

Die Funktion kann nur von Expert Advisors und Skripten aufgerufen werden, da sie in ihrem eigenen Ausführungsthread laufen. Wenn sie ein Indikator aufruft, wird von GetLastError() der Fehler 4014 – "Funktionsaufruf ist nicht erlaubt" ausgeworfen.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| SocketTlsSend.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com

#property version "1.00"

#property description "Fügen Sie die Adresse der Liste mit den erlaubten in der Einstellungen des Terminals hinzu, damit dieses Beispiel funktioniert"

#property script_show_inputs



input string Address="www.mql5.com";

input int Port =443;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart(void)

{

int socket=SocketCreate();

//--- Prüfen des Handles

if(socket!=INVALID_HANDLE)

{

//--- wenn alles in Ordnung ist, verbinde

if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))

{

PrintFormat("Established connection to %s:%d",Address,Port);



string subject,issuer,serial,thumbprint;

datetime expiration;

//--- wenn die Verbindung durch ein Zertifikat geschützt ist, zeige dessen Daten an

if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))

{

Print("TLS Zertifikat:");

Print(" Owner: ",subject);

Print(" Issuer: ",issuer);

Print(" Number: ",serial);

Print(" Print: ",thumbprint);

Print(" Expiration: ",expiration);

}

//--- Senden einer GET-Anforderung an den Server

string request="GET / HTTP/1.1\r

Host: www.mql5.com\r

User-Agent: MT5\r

\r

";

char req[];

int len=StringToCharArray(request,req)-1;



if(len<0)

{

Print("StringToCharArray() failed. Error ", GetLastError());

SocketClose(socket);

return;

}

//--- wenn eine sichere TLS-Verbindung über Port 443 verwendet wird

if(SocketTlsSend(socket,req,len)==len)

{

Print("GET-Anforderung gesendet");

//--- Auslesen der Antwort

if(!HTTPRecv(socket,1000))

Print("Fehlerhafte Antwort, Fehler ",GetLastError());

}

else

Print("Fehler bei der GET-Anforderung, Fehler ",GetLastError());

}

else

{

PrintFormat("Connection to %s:%d failed, error %d",Address,Port,GetLastError());

}

//--- Schließen des Sockets nach Verwendungsende

SocketClose(socket);

}

else

Print("Fehler beim Erstellen des Sockets, Fehler ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Lesen der Antwort vom Server |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPRecv(int socket,uint timeout_ms)

{

//--- Daten aus dem Socket lesen, solange welche vorhanden sind, aber nicht länger als Timeout

char rsp[];

string result;

ulong timeout_check=GetTickCount64()+timeout_ms;



do

{

uint len=SocketIsReadable(socket);



if(len)

{

//--- die Daten einer sicheren TLS-Verbindung lesen und auswerten

int rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);



if(rsp_len>0)

{

result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);

//--- nur den Antwort-Header anzeigen

int header_end=StringFind(result,"\r

\r

");



if(header_end>0)

{

Print("Header der HTTP-Antwort erhalten:");

Print(StringSubstr(result,0,header_end));

return(true);

}

//--- Ablaufzeit-Aktualisierung der Lesezeitüberschreitung

timeout_check=GetTickCount64()+timeout_ms;

}

}

}

while(GetTickCount64()<timeout_check && !IsStopped());



return(false);

}

Siehe auch

SocketTimeouts, MathSwap, StringToCharArray