Nachschlagewerk MQL5 Operationen mit Charts ChartWindowOnDropped
ChartWindowOnDropped
Gibt die Nummer des Subfensters zurück, wohin dieser Expert oder Script mit der Maus versetzt wurde. 0 bedeutet Hauptfenster des Charts.
int ChartWindowOnDropped();
Rückgabewert
Wert des Typs int.
Beispiel:
int myWindow=ChartWindowOnDropped();
Sehen Sie auch
ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped, ChartXOnDropped, ChartYOnDropped