Gibt die Nummer des Subfensters zurück, wohin dieser Expert oder Script mit der Maus versetzt wurde. 0 bedeutet Hauptfenster des Charts.

int  ChartWindowOnDropped();

Rückgabewert

Wert des Typs int.

Beispiel:

   int myWindow=ChartWindowOnDropped();
   int windowsTotal=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
   Print("Script ist im Fenster ausgeführt #"+myWindow+
         ". Insgesamt Fenster auf dem Chart "+ChartSymbol()+": ",windowsTotal);

