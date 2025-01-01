ChartSetDouble

Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des angegebenen Charts vor. Eigenschaft des Charts muss des Typs double sein. Der Befehl wird in die Warteschlange der Chartnachrichten gestellt und wird nach der Durchführung aller vorherigen Befehle abgearbeitet werden.

bool ChartSetDouble(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double value

);

Parameter

chart_id

[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet denen Chart.

prop_id

[in] Identifikator der Eigenschaft des Charts. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE sein (ausser read-only Eigenschaften).

value

[in] Wert der Eigenschaft.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn der Befehl in die Warteschlange des Charts gestellt wurde, andernfalls false. Um die Information über den Fehler zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Diese Funktion ist asynchron, das bedeutet, dass die Funktion nicht auf die Ausführung eines Befehls wartet, der zur Warteschlange des angegebenen Charts erfolgreich hinzugefügt wurde, sondern direkt die Kontrolle zurückgibt. Die Änderung der Eigenschaft wird erst nach der Verarbeitung des Befehls in der Warteschlange des Charts implementiert. Für eine sofortige Ausführung von Befehlen in der Warteschlange ist die Funktion ChartRedraw aufzurufen.

Wenn man gleich mehrere Eigenschaften des Charts ändern muss, muss man die entsprechenden Funktionen (ChartSetString, ChartSetDouble, ChartSetString) in einem Code-Block ausführen und dann ChartRedraw einmal aufrufen.

Für die Überprüfung des Ergebnisses der Ausführung kann man eine Funktion verwenden, die die angegebene Eigenschaft des Charts abruft ChartGetInteger, ChartGetDouble, ChartSetString). Dabei muss man beachten, dass diese Funktionen synchron sind und auf das Ergebnis der Ausführung warten.

Beispiel: