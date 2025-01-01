DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5 - Arbeiten mit DirectX - DXShaderSet 

DXShaderSet

Setzt einen Shader für das Rendern.

bool  DXShaderSet(
   int  context,      // Handle des grafischen Kontextes
   int  shader        // Handle des Shaders
   );

Parameter

context

[in]  Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.

shader

[in]  Handle des Shader erstellt in DXShaderCreate().

Rückgabewert

Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Für das Rendern können mehrere Arten von Shadern gleichzeitig verwendet werden (Vertex, Geometrie und Pixel).