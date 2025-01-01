void OnStart()

{

//--- erstellen Sie die Arrays

double one_dim[];

double four_dim[][10][5][2];

//--- Größe

int one_dim_size=25;

int reserve=20;

int four_dim_size=5;

//--- Hilfsvariable

int size;

//--- trennen Sie den Speichern ohne der Reservierung

ArrayResize(one_dim,one_dim_size);

ArrayResize(four_dim,four_dim_size);

//--- 1. das eindimensionale Array

Print("+==========================================================+");

Print("die Größe des Arrays:");

Print("1. Das eindimensionale Array");

size=ArraySize(one_dim);

PrintFormat("Die Größe der Nullmessung = %d, Die Größe des Arrays = %d",one_dim_size,size);

//--- 2. das vieldimensionale Array

Print("2. Das vieldimensionale Array");

size=ArraySize(four_dim);

PrintFormat("Die Größe der Nullmessung = %d, Die Größe des Arrays = %d",four_dim_size,size);

//--- die Größe der Messungen

int d_1=ArrayRange(four_dim,1);

int d_2=ArrayRange(four_dim,2);

int d_3=ArrayRange(four_dim,3);

Print("Uberprüfung:");

Print("Die Nullmessung = Die Größe des Arrays / (Die erste Messung * Die zweite Messung * Die dritte Messung)");

PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);

//--- 3. das eindimensionale Array mit der Speicherreservierung

Print("3. Das eindimensionale Array mit der Speicherreservierung");

//--- erhöhen Sie den Wert zweimal

one_dim_size*=2;

//--- trennen Sie den Speichern mit der Reservierung

ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);

//--- drucken Sie die Größe

size=ArraySize(one_dim);

PrintFormat("Die Größe mit der Reservierung = %d, Die wirkliche Größe des Arrays = %d",one_dim_size+reserve,size);

}