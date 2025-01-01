|
void OnStart()
{
//--- erstellen Sie die Arrays
double one_dim[];
double four_dim[][10][5][2];
//--- Größe
int one_dim_size=25;
int reserve=20;
int four_dim_size=5;
//--- Hilfsvariable
int size;
//--- trennen Sie den Speichern ohne der Reservierung
ArrayResize(one_dim,one_dim_size);
ArrayResize(four_dim,four_dim_size);
//--- 1. das eindimensionale Array
Print("+==========================================================+");
Print("die Größe des Arrays:");
Print("1. Das eindimensionale Array");
size=ArraySize(one_dim);
PrintFormat("Die Größe der Nullmessung = %d, Die Größe des Arrays = %d",one_dim_size,size);
//--- 2. das vieldimensionale Array
Print("2. Das vieldimensionale Array");
size=ArraySize(four_dim);
PrintFormat("Die Größe der Nullmessung = %d, Die Größe des Arrays = %d",four_dim_size,size);
//--- die Größe der Messungen
int d_1=ArrayRange(four_dim,1);
int d_2=ArrayRange(four_dim,2);
int d_3=ArrayRange(four_dim,3);
Print("Uberprüfung:");
Print("Die Nullmessung = Die Größe des Arrays / (Die erste Messung * Die zweite Messung * Die dritte Messung)");
PrintFormat("%d = %d / (%d * %d * %d)",size/(d_1*d_2*d_3),size,d_1,d_2,d_3);
//--- 3. das eindimensionale Array mit der Speicherreservierung
Print("3. Das eindimensionale Array mit der Speicherreservierung");
//--- erhöhen Sie den Wert zweimal
one_dim_size*=2;
//--- trennen Sie den Speichern mit der Reservierung
ArrayResize(one_dim,one_dim_size,reserve);
//--- drucken Sie die Größe
size=ArraySize(one_dim);
PrintFormat("Die Größe mit der Reservierung = %d, Die wirkliche Größe des Arrays = %d",one_dim_size+reserve,size);
}