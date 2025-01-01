DokumentationKategorien
StringToColor

Wandelt die Zeile des Typs "R,G,B" oder die Zeile mit dem Farbennamen, in den Wert des Typs color um.

color  StringToColor(
   string  color_string      // Zeilendarstellung der Farbe 
   );

Parameter

color_string

[in]  Zeilendarstellung der Farbe des Types "R,G,B"oder Name einer der vorbestimmten Web-Farben.

Rückgabewert

Farbenwert.

 

Beispiel:

   color str_color=StringToColor("0,127,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);
//--- verändern wir die Farbe ein bisschen
   str_color=StringToColor("0,128,0");
   Print(str_color);
   Print((string)str_color);

Sehen Sie auch

ColorToString, ColorToARGB