Nachschlagewerk MQL5DatenverarbeitungStringToColor
- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToColor
Wandelt die Zeile des Typs "R,G,B" oder die Zeile mit dem Farbennamen, in den Wert des Typs color um.
color StringToColor(
Parameter
color_string
[in] Zeilendarstellung der Farbe des Types "R,G,B"oder Name einer der vorbestimmten Web-Farben.
Rückgabewert
Farbenwert.
Beispiel:
color str_color=StringToColor("0,127,0");
Sehen Sie auch