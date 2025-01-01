DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5DateioperationenFileClose 

FileClose

Schließen Sie die Datei, die früher durch die FileOpen() Funktion geöffnet wurde.

void  FileClose(
   int  file_handle      // Datei-Handle
   );

Parameter

file_handle

[in]  Dateiattribut, das durch die FileOpen() Funktion zurückgegeben wird.

Rückgabewert

Keinen Rückgabewert.

Beispiel:

//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
#property script_show_inputs
//--- Eingabeparameters 
input string InpFileName="file.txt";    // der DateinName
input string InpDirectoryName="Data";   // der Verzeichnisname
input int    InpEncodingType=FILE_ANSI// ANSI=32 oder UNICODE=64
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- drucken Sie den Weg zum Folder in dem Sie arbeiten werden
   PrintFormat("Arbeiten in dem %s\\Files\\ Folder ",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- der Fehlerwert zu stürzen 
   ResetLastError();
//--- öffnen Sie die Datei für Lesen (wenn die Datei nicht existiert, tritt ein Fehler auf)
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- drucken Sie den Dateiinhalt
      while(!FileIsEnding(file_handle))
         Print(FileReadString(file_handle));
      //--- schließen Sie die Datei
      FileClose(file_handle);
     }
   else
      PrintFormat("Fehler, Kode = %d",GetLastError());
  }