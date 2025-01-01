- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
IntegerToString
Wandelt den Wert des ganzzahligen Types in die Zeichenkette der angegebenen Länge um und gibt die erhaltene Zeichenkette zurück.
|
string IntegerToString(
Parameter
number
[in] Die zu konvertierende Zahl.
str_len=0
[in] Länge der Zeichenfolge. Wenn die Länge der resultierenden Zeichenkette größer als die angegebene Länge ist, wird die Zeichenkette nicht abgeschnitten. Ist die Länge der resultierenden Zeichenkette kleiner als die angegebene Länge, wird vor die resultierende Zeichenkette, links, Füllzeichen angehängt.
fill_symbol=' '
[in] Füll-Zeichen. Default-Wert - Leerzeichen.
Rückgabewert
Zeichenkette.
Beispiel:
|
#define DATA_TOTAL 1001
Siehe auch