IntegerToString

Wandelt den Wert des ganzzahligen Types in die Zeichenkette der angegebenen Länge um und gibt die erhaltene Zeichenkette zurück.

string IntegerToString(

long number,

int str_len=0,

ushort fill_symbol=' '

);

Parameter

number

[in] Die zu konvertierende Zahl.

str_len=0

[in] Länge der Zeichenfolge. Wenn die Länge der resultierenden Zeichenkette größer als die angegebene Länge ist, wird die Zeichenkette nicht abgeschnitten. Ist die Länge der resultierenden Zeichenkette kleiner als die angegebene Länge, wird vor die resultierende Zeichenkette, links, Füllzeichen angehängt.

fill_symbol=' '

[in] Füll-Zeichen. Default-Wert - Leerzeichen.

Rückgabewert

Zeichenkette.

Beispiel:

#define DATA_TOTAL 1001



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Darstellung der Zeichenketten mit dem Indexvielfachen von 100 in der Schleife von DATA_TOTAL

//--- die Zeichenkette zeigt den Indexwert im Vier-Zeichen-Format an

//--- wenn die Zeichenkette weniger als 4 Zeichen lang ist, werden dem Wert des Schleifenindexes

//--- in der Zeichenkette führende Nullen vorangestellt

for(int i=0; i<DATA_TOTAL; i++)

{

if(i%100==0)

Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));

}

/*

Ergebnis:

Converted index value: 0000

Converted index value: 0100

Converted index value: 0200

Converted index value: 0300

Converted index value: 0400

Converted index value: 0500

Converted index value: 0600

Converted index value: 0700

Converted index value: 0800

Converted index value: 0900

Converted index value: 1000

*/

}

Siehe auch

StringToInteger