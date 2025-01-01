DokumentationKategorien
Wandelt den Wert des ganzzahligen Types in die Zeichenkette der angegebenen Länge um und gibt die erhaltene Zeichenkette zurück.

string  IntegerToString(
   long    number,              // Zahl 
   int     str_len=0,           // Länge der ergebenden Zeichenfolge
   ushort  fill_symbol=' '      // Füllzeichen
   );

Parameter

number

[in]  Die zu konvertierende Zahl.

str_len=0

[in]  Länge der Zeichenfolge. Wenn die Länge der resultierenden Zeichenkette größer als die angegebene Länge ist, wird die Zeichenkette nicht abgeschnitten. Ist die Länge der resultierenden Zeichenkette kleiner als die angegebene Länge, wird vor die resultierende Zeichenkette, links, Füllzeichen angehängt.  

fill_symbol=' '

[in]  Füll-Zeichen. Default-Wert - Leerzeichen.

Rückgabewert

Zeichenkette.

 

Beispiel:

#define DATA_TOTAL 1001
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Darstellung der Zeichenketten mit dem Indexvielfachen von 100 in der Schleife von DATA_TOTAL
//--- die Zeichenkette zeigt den Indexwert im Vier-Zeichen-Format an
//--- wenn die Zeichenkette weniger als 4 Zeichen lang ist, werden dem Wert des Schleifenindexes
//--- in der Zeichenkette führende Nullen vorangestellt
   for(int i=0i<DATA_TOTALi++)
     {
      if(i%100==0)
         Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));
     }
   /*
  Ergebnis:
   Converted index value0000
   Converted index value0100
   Converted index value0200
   Converted index value0300
   Converted index value0400
   Converted index value0500
   Converted index value0600
   Converted index value0700
   Converted index value0800
   Converted index value0900
   Converted index value1000
   */
  }

Siehe auch

