- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
CalendarCountryById
Abrufen der Länderbeschreibung nach seiner ID
|
bool CalendarCountryById(
Parameter
country_id
[in] Country ID (ISO 3166-1).
country
[out] Variable vom Typ MqlCalendarCountry für die Übernahme der Länderbeschreibungen.
Rückgabewert
Liefert bei Erfolg true, ansonsten false. Um Informationen über einen Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf. Mögliche Fehler:
- 4001 - ERR_INTERNAL_ERROR (allgemeiner Laufzeitfehler),
- 5402 – ERR_CALENDAR_NO_DATA (Land wurde nicht gefunden),
- 5401 - ERR_CALENDAR_TIMEOUT (Zeitlimit für Anfragen überschritten).
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch