Abrufen der Länderbeschreibung nach seiner ID

bool  CalendarCountryById(
   const long           country_id,     // Länder-ID
   MqlCalendarCountry&  country         // Variable für die Übernahme der Länderbeschreibungen
   );

Parameter

country_id

[in]  Country ID (ISO 3166-1).

country

[out]   Variable vom Typ MqlCalendarCountry für die Übernahme der Länderbeschreibungen.

Rückgabewert

Liefert bei Erfolg true, ansonsten false. Um Informationen über einen Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf. Mögliche Fehler:

  • 4001 - ERR_INTERNAL_ERROR  (allgemeiner Laufzeitfehler),
  • 5402 – ERR_CALENDAR_NO_DATA (Land wurde nicht gefunden),
  • 5401 - ERR_CALENDAR_TIMEOUT (Zeitlimit für Anfragen überschritten).

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Abrufen der Liste der Länder des Kalenders
   MqlCalendarCountry countries[];
   int count=CalendarCountries(countries);
//--- Ergebnisprüfung
   if(count==0)
      PrintFormat("CalendarCountries() lieferte 0! Error %d",GetLastError());
//--- wenn es zwei oder mehr Länder gibt
   if(count>=2)
     {
      MqlCalendarCountry country;
      //--- Abrufen der Länderbeschreibungen nach deren ID 
      if(CalendarCountryById(countries[1].id, country))
        {
         //--- Vorbereitung der Länderbeschreibung
         string descr="id = "+IntegerToString(country.id)+"\n";
         descr+=("name = " + country.name+"\n");
         descr+=("code = " + country.code+"\n");
         descr+=("currency = " + country.currency+"\n");
         descr+=("currency_symbol = " + country.currency_symbol+"\n");
         descr+=("url_name = " + country.url_name);         
         //--- Anzeige einer Länderbeschreibung
         Print(descr);
        }
      else
         Print("CalendarCountryById() fehlgeschlagen. Error ",GetLastError());
     }
//---
  }
/*
  Ergebnis:
   id = 999
   name = European Union
   code = EU
   currency = EUR
   currency_symbol = €
   url_name = european-union
*/

Siehe auch

CalendarCountries, CalendarEventByCountry