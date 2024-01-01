DokumentationKategorien
Setzt den Anfang und das Ende der angegebenen Kurssitzung für das angegebene Symbol und Wochentag.

bool  CustomSymbolSetSessionQuote(
   const string      symbol_name,         // Symbolname
   ENUM_DAY_OF_WEEK  day_of_week,         // Wochentag
   uint              session_index,       // Nummer der Sitzung
   datetime          from,                // Anfangszeitpunkt der Sitzung
   datetime          to                   // Endzeitpunkt
   );

Parameter

symbol_name

[in]  Name des nutzerdefinierten Symbols.

ENUM_DAY_OF_WEEK

[in]  Wochentag, ein Wert aus der Enumeration ENUM_DAY_OF_WEEK.

uint

[in]  Ordnungsnummer der Sitzung, für welche man den Anfang und das Ende setzen muss. Die Indexierung der Sitzungen beginnt mit 0.

from

[in]  Anfangszeitpunkt der Sitzung in Sekunden von 00 Uhr 00 Minuten, der Wert des Datums in der Variablen wird ignoriert.

to

[in]  Endzeitpunkt der Sitzung in Sekunden von 00 Stunden 00 Minuten, der Wert des Datums in der Variablen wird ignoriert.

Rückgabewert

true – bei Erfolg, andernfalls false. Um Fehlerdetails zu erhalten, muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.

Hinweis

Wenn eine Sitzung mit dem angegebenen session_index bereits existiert, wird die Funktion einfach den Anfang und das Ende der Sitzung bearbeiten.

Wenn für die Sitzung den Parametern für Anfangs- und Endzeitpunkt Null übergeben wurden, mit anderen Worten from=0 und to=0, wird die entsprechende Sitzung mit dem Index session_index gelöscht, und die Nummerierung wird nach unten verschoben.

Die Sitzungen können nur der Reihe nach hinzugefügt, d.h. die Sitzung mit dem Index session_index=1 kann nur dann hinzugefügt werden, wenn bereits eine Sitzung mit dem Index 0 existiert. Wenn diese Regel nicht entsprochen wird, wird keine neue Sitzung erstellt, und die Funktion gibt false zurück.

 

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                  CustomSymbolSetSessionQuote.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"           // Name des nutzerdefinierten Symbols
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"                 // Name der Gruppe, für die das Symbol erstellt werden soll
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()                // Name des Symbols, das die Basis eines nutzerdefiniertes ist
 
#define   SESSION_0_FROM         D'1970.01.01 00:15:00'  // Startzeit der Sitzung 0
#define   SESSION_0_TO           D'1970.01.01 11:59:00'  // Endzeit der Sitzung 0
#define   SESSION_1_FROM         D'1970.01.01 12:15:00'  // Startzeit der Sitzung 1
#define   SESSION_1_TO           D'1970.01.01 23:59:00'  // Endzeit der Sitzung 1
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Abrufen des Fehlercodes beim Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- wenn der Fehlercode nicht 0 (erfolgreiche Symbolerstellung) und nicht 5304 (Symbol wurde bereits erstellt) ist - verlasse das Skript
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
    
//--- Kopfzeile mit Basissymbol und Sitzungsindex drucken und
//--- in einer Schleife nach Wochentag von Montag bis Freitag die Start- und Endzeiten jeder Kurssitzung im Log drucken
   for(int session=0session<2session++)
     {
      PrintFormat("Quote session %d of '%s' symbol from which the custom '%s' was created"sessionCUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAME); 
      for(int day_of_week=MONDAYday_of_week<SATURDAYday_of_week++) 
         SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_weeksession);     
     }
     
//--- in einer Schleife mit zwei Sitzungen
   bool res=true;
   for(int session=0session<2session++)
     {
      datetime from = SESSION_0_FROM;
      datetime to   = SESSION_0_TO;
      if(session>0)
        {
         from = SESSION_1_FROM;
         to   = SESSION_1_TO;
        }
      //--- Setzen der Kurssitzungszeit für ein nutzerdefiniertes Symbol für jeden Tag der Woche
      ResetLastError();
      for(int day_of_week=MONDAYday_of_week<SATURDAYday_of_week++)
         res &=CustomSymbolSetSessionQuote(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_weeksessionfromto);
     }
 
//--- wenn beim Festlegen einer der Sitzungen ein Fehler aufgetreten ist, wird eine entsprechende Meldung im Log angezeigt
   if(!res)
      Print("CustomSymbolSetSessionQuote() failed. Error "GetLastError());
   
//--- Ausdrucken der Kopfzeilen mit dem nutzerdefinierten Symbol und dem Sitzungsindex und
//--- in einer Schleife nach Wochentag von Montag bis Freitag die Start- und Endzeiten jeder Kurssitzung im Log drucken
   for(int session=0session<2session++)
     {
      PrintFormat("Quote session %d of custom symbol '%s' based on '%s'"sessionCUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_ORIGIN); 
      for(int day_of_week=MONDAYday_of_week<SATURDAYday_of_week++) 
         SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_weeksession);     
     }
     
//--- einen Hinweis zu den Tasten zur Beendigung des Skripts im Kommentar des Charts anzeigen
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- warten, bis die Tasten „Esc“ oder „Entf“ gedrückt werden, um die Endlosschleife zu verlassen
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- durch das Drücken der Entf-Taste wird das erstellte nutzerdefinierte Symbol gelöscht
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- Chart vor dem Ende löschen
   Comment("");
   /*
   Ergebnis:
   Quote session 0 of 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created
   - Monday     00:15 - 23:55
   - Tuesday    00:15 - 23:55
   - Wednesday  00:15 - 23:55
   - Thursday   00:15 - 23:55
   - Friday     00:15 - 23:55
   Quote session 1 of 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created
   - Monday     Session not set
   - Tuesday    Session not set
   - Wednesday  Session not set
   - Thursday   Session not set
   - Friday     Session not set
   Quote session 0 of custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD'
   - Monday     00:15 - 11:59
   - Tuesday    00:15 - 11:59
   - Wednesday  00:15 - 11:59
   - Thursday   00:15 - 11:59
   - Friday     00:15 - 11:59
   Quote session 1 of custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD'
   - Monday     12:15 - 23:59
   - Tuesday    12:15 - 23:59
   - Wednesday  12:15 - 23:59
   - Thursday   12:15 - 23:59
   - Friday     12:15 - 23:59
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Nutzerdefiniertes Symbol erstellen, Fehlercode zurückgeben       |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- Definition des Namens eines Symbols, auf dem ein nutzerdefiniertes Symbol basieren soll.
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- Wenn das Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist und nicht der Fehler 5304 aufgetreten ist, wird es im Log gemeldet.
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- Erfolg
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Nutzerdefiniertes Symbol entfernen                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- das Symbol aus dem Fenster der Marktübersicht ausblenden
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- Wenn das Löschen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist, wird das im Log gemeldet und „false“ zurückgegeben.
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- Erfolg
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sende Anfang und Ende der angegebenen Kurssitzung                |
//| des angegebenen Symbols und Wochentags ins Log drucken           |
//+------------------------------------------------------------------+ 
void SymbolInfoSessionQuotePrint(const string symbolconst ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_weekconst uint session_index
  { 
//--- Deklarieren der Variablen, um den Beginn und das Ende der Kurssitzung aufzuzeichnen
   datetime date_from;  // Startzeit der Sitzung
   datetime date_to;    // Endzeit der Sitzung
    
//--- den Namen des Wochentags aus dem Enumerationswert erstellen
   string week_day=EnumToString(day_of_week); 
   if(week_day.Lower()) 
      week_day.SetChar(0ushort(week_day.GetChar(0)-32)); 
  
//--- Abrufen der Daten aus der Kurssitzung nach Symbol und Wochentag
   if(!SymbolInfoSessionQuote(symbolday_of_weeksession_indexdate_fromdate_to)) 
     { 
      int err=GetLastError();
      string message=(err==4307 ? StringFormat("- %-10s Session not set"week_day) : 
                      StringFormat("SymbolInfoSessionQuote(%s, %s, session %d) failed. Error %d"symbolweek_daysession_indexGetLastError()));
      Print(message); 
      return
     } 
      
//--- Daten für die angegebene Kurssitzung an das Log senden
   PrintFormat("- %-10s %s - %s"week_dayTimeToString(date_fromTIME_MINUTES), TimeToString(date_toTIME_MINUTES)); 
  }

 

