iLowest

Gibt den Index des kleinsten gefundenen Wertes (Verschiebung relativ zum aktuellen Balken) des entsprechenden Charts zurück.

int iLowest(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIESMODE type,

int count=WHOLE_ARRAY,

int start=0

);

Parameter

symbol

[in] Symbol, auf welchem es gesucht wird. NULL bedeutet das aktuelle Symbol.

timeframe

[in] Zeitrahmen. Der Wert kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_TIMEFRAMES sein. 0 bedeutet den Zeitrahmen des aktuellen Charts.

type

[in] Identifikator der Zeitreihe, in welcher es gesucht wird. Einer der Werte von ENUM_SERIESMODE.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Anzahl der Elemente der Zeitreihe (vom aktuellen Balken, Index aufsteigend), unter welchen es gesucht werden muss.

start=0

[in] Index des (Verschiebung relativ zum aktuellen Balken) anfänglichen Balken, mit welchem die Suche nach dem kleinsten Wert beginnt. Negative Werte werden ignoriert und durch Null ersetzt.

Rückgabewert

Index des kleinsten gefundenen Wertes (Verschiebung relativ zum aktuellen Balken) des entsprechenden Charts oder -1 im Fehlerfall. Um zusätzliche Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf.

Beispiel: