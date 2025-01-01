FrameInputs
Empfängt Input-Parameter, auf die der Frame mit dem angegebenen Durchgangsnummer gebildet ist.
bool FrameInputs(
Parameter
pass
[in] Nummer des Durchgangs in der Optimierung im Strategie-Tester.
parameters
[out] Ein String-Array mit der Beschreibung der Namen und Parameterwerten.
parameters_count
[out] Die Anzahl der Elemente im Array parameters[].
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().
Hinweis
Nach Erhalt der Anzahl der Strings parameters_count im Array parameters[], können Sie eine Schleife organisieren, um durch alle Datensätze zu durchlaufen. Diese helfen Ihnen dabei, die Werte der Eingabeparameter eines Expert Advisors für die angegebene Nummer des Durchgangs zu erhalten.