DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Arbeit mit Ergebnisse der OptimierungFrameInputs 

FrameInputs

Empfängt Input-Parameter, auf die der Frame mit dem angegebenen Durchgangsnummer gebildet ist.

bool  FrameInputs(
   ulong    pass,                // Nummer des Durchgangs in der Optimierung
   string&  parameters[],        // Array von String wie "parameterN=valueN"
   uint&    parameters_count     // Gesamtzahl der Parameter
   );

Parameter

pass

[in]  Nummer des Durchgangs in der Optimierung im Strategie-Tester.

parameters

[out]  Ein String-Array mit der Beschreibung der Namen und Parameterwerten.

parameters_count

[out]  Die Anzahl der Elemente im Array parameters[].

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

Hinweis

Nach Erhalt der Anzahl der Strings parameters_count im Array parameters[], können Sie eine Schleife organisieren, um durch alle Datensätze zu durchlaufen. Diese helfen Ihnen dabei, die Werte der Eingabeparameter eines Expert Advisors für die angegebene Nummer des Durchgangs zu erhalten.