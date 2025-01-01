OnTesterPass

Die Funktion wird von EAs aufgerufen, wenn TesterPass auftritt, um die Ankunft eines neuen Datenrahmens während der EA-Optimierung im Strategie-Tester zu handhaben.

void OnTesterPass(void);

Rückgabewert

Kein Rückgabewert

Hinweis

Das Ereignis TesterPass wird automatisch generiert, wenn ein Frame während der Optimierung des Expert Advisors im Strategietester empfangen wurde.

Ein EA mit der Ereignisbehandlung durch OnTesterDeInit() oder OnTesterPass() wird beim Start der Optimierung automatisch auf ein separates Terminalchart geladen. Es hat das Symbol und den Zeitrahmen, die im Tester angegeben wurden. Mit dieser Funktion kann auf Frames reagiert werde, die vom Testagenten während der Optimierung empfangen wurden. Der Frame mit denn Testergebnissen sollte von der Funktion OnTester() mittels FrameAdd() gesendet werden.

Beachten Sie, dass Optimierungsrahmen, die von Testagenten mit der Funktion FrameAdd() gesendet werden, gebündelt geliefert werden können. Daher können nicht alle Frames, sowie TesterPassEreignisse, ankommen und in OnTesterPass() vor dem Ende der Optimierung verarbeitet werden. Wenn Sie alle zurückgestellten Frames in OnTesterDeinit() empfangen wollen, platzieren Sie den Codeblock mit der Funktion FrameNext().

Nach der Beendigung von OnTesterDeinit(), ist es möglich alle erhaltenen Frames mit den Funktionen FrameFirst()/FrameFilter und FrameNext() zu ordnen.

Siehe auch

Testen von Handelsstrategien, Arbeit mit Ergebnisse der Optimierung, OnTesterInit, OnTesterDeinit, FrameFirst, FrameFilter, FrameNext, FrameInputs