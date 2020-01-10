- initialize
copy_rates_range
Abrufen der Bars der angegebenen Zeitspanne vom MetaTrader 5 Terminal.
|
copy_rates_range(
Parameter
symbol
[in] Name des Finanzinstruments, zum Beispiel "EURUSD". Benötigter unbenannter Parameter.
timeframe
[in] Zeitrahmen der benötigten Bars Bestimmt durch einen Wert der Enumeration TIMEFRAME. Benötigter unbenannter Parameter.
date_from
[in] Zeitpunkt der ersten benötigten Bar. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Bars mit einer Eröffnungszeit >= date_from werden zurückgegeben. Benötigter unbenannter Parameter.
date_to
[in] Zeitpunkt, bis zu dem die Bars angefordert werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Bars mit einer Eröffnungszeit <= date_to werden zurückgegeben. Benötigter unbenannter Parameter.
Rückgabewert
Rückgabe de Bars als numpy Array mit den angegebenen Spalten von time, open, high, low, close, tick_volume, spread und real_volume. Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.
Hinweis
Siehe auch die Funktion CopyRates() für weitere Information.
MetaTrader 5 Terminal stellt die Balken nur innerhalb der Historie zur Verfügung, die einem Benutzer auf den Charts zur Verfügung stehen. Die Anzahl der dem Benutzer zur Verfügung stehenden Balken wird durch den Parameter "Max. Balken im Chart" bestimmt.
Beim Erstellen des Objekts 'datetime' verwendet Python die lokale Zeitzone, MetaTrader 5 hingegen die Zeitzone von UTC (ohne Zeitverschiebung). Daher sollte 'datetime' in UTC-Zeit für die Funktionen erstellt werden, die die Zeit benötigen. Die Daten vom MetaTrader 5 Terminal haben UTC-Zeit.
Beispiel:
|
from datetime import datetime
Siehe auch
CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range