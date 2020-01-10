copy_rates_range

Abrufen der Bars der angegebenen Zeitspanne vom MetaTrader 5 Terminal.

copy_rates_range(

symbol,

timeframe,

date_from,

date_to

)

Parameter

symbol

[in] Name des Finanzinstruments, zum Beispiel "EURUSD". Benötigter unbenannter Parameter.

timeframe

[in] Zeitrahmen der benötigten Bars Bestimmt durch einen Wert der Enumeration TIMEFRAME. Benötigter unbenannter Parameter.

date_from

[in] Zeitpunkt der ersten benötigten Bar. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Bars mit einer Eröffnungszeit >= date_from werden zurückgegeben. Benötigter unbenannter Parameter.

date_to

[in] Zeitpunkt, bis zu dem die Bars angefordert werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Bars mit einer Eröffnungszeit <= date_to werden zurückgegeben. Benötigter unbenannter Parameter.

Rückgabewert

Rückgabe de Bars als numpy Array mit den angegebenen Spalten von time, open, high, low, close, tick_volume, spread und real_volume. Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.

Hinweis

Siehe auch die Funktion CopyRates() für weitere Information.

MetaTrader 5 Terminal stellt die Balken nur innerhalb der Historie zur Verfügung, die einem Benutzer auf den Charts zur Verfügung stehen. Die Anzahl der dem Benutzer zur Verfügung stehenden Balken wird durch den Parameter "Max. Balken im Chart" bestimmt.

Beim Erstellen des Objekts 'datetime' verwendet Python die lokale Zeitzone, MetaTrader 5 hingegen die Zeitzone von UTC (ohne Zeitverschiebung). Daher sollte 'datetime' in UTC-Zeit für die Funktionen erstellt werden, die die Zeit benötigen. Die Daten vom MetaTrader 5 Terminal haben UTC-Zeit.

Beispiel:

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# Importieren des Moduls 'panda' für eine Darstellung der erhaltenen Daten in Tabellenform

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # Anzahl der anzuzeigenden Spalten

pd.set_option('display.width', 1500) # Maximale Tabellenbreite für die Anzeige

# Importieren der Moduls pytz für die Arbeit mit Zeitzonen

import pytz



# Verbindung herstellen zum MetaTrader 5 Terminal

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# Setzen der Zeitzone auf UTC

timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")

# Erstellen des Objekts 'datetime' in der UTC-Zeitzone, um eine Verwendung der lokalen Zeitzone zu vermeiden

utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)

utc_to = datetime(2020, 1, 11, hour = 13, tzinfo=timezone)

# Abrufen der Bars von USDJPY M5 des Zeitintervalls 2020.01.10 00:00 - 2020.01.11 13:00 in UTC-Zeit

rates = mt5.copy_rates_range("USDJPY", mt5.TIMEFRAME_M5, utc_from, utc_to)



# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5 Terminal

mt5.shutdown()



# Zeilenweise Darstellung von jedem Element der erhaltenen Daten

print("Display obtained data 'as is'")

counter=0

for rate in rates:

counter+=1

if counter<=10:

print(rate)



# Erstellen des DataFrame aus den erhaltenen Daten

rates_frame = pd.DataFrame(rates)

# Konvertieren der Zeit in Sekunden in das Format 'datetime'

rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')



# Datenanzeige

print("

Display dataframe with data")

print(rates_frame.head(10))



Ergebnis:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Datenanzeige 'as is'

(1578614400, 109.513, 109.527, 109.505, 109.521, 43, 2, 0)

(1578614700, 109.521, 109.549, 109.518, 109.543, 215, 8, 0)

(1578615000, 109.543, 109.543, 109.466, 109.505, 98, 10, 0)

(1578615300, 109.504, 109.534, 109.502, 109.517, 155, 8, 0)

(1578615600, 109.517, 109.539, 109.513, 109.527, 71, 4, 0)

(1578615900, 109.526, 109.537, 109.484, 109.52, 106, 9, 0)

(1578616200, 109.52, 109.524, 109.508, 109.51, 205, 7, 0)

(1578616500, 109.51, 109.51, 109.491, 109.496, 44, 8, 0)

(1578616800, 109.496, 109.509, 109.487, 109.5, 85, 5, 0)

(1578617100, 109.5, 109.504, 109.487, 109.489, 82, 7, 0)



Darstellung von dataframe mit Daten

time open high low close tick_volume spread real_volume

0 2020-01-10 00:00:00 109.513 109.527 109.505 109.521 43 2 0

1 2020-01-10 00:05:00 109.521 109.549 109.518 109.543 215 8 0

2 2020-01-10 00:10:00 109.543 109.543 109.466 109.505 98 10 0

3 2020-01-10 00:15:00 109.504 109.534 109.502 109.517 155 8 0

4 2020-01-10 00:20:00 109.517 109.539 109.513 109.527 71 4 0

5 2020-01-10 00:25:00 109.526 109.537 109.484 109.520 106 9 0

6 2020-01-10 00:30:00 109.520 109.524 109.508 109.510 205 7 0

7 2020-01-10 00:35:00 109.510 109.510 109.491 109.496 44 8 0

8 2020-01-10 00:40:00 109.496 109.509 109.487 109.500 85 5 0

9 2020-01-10 00:45:00 109.500 109.504 109.487 109.489 82 7 0

Siehe auch

CopyRates, copy_rates_from, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range