|
#property description "der Indikator rechnet die absoluten Werten des Unterschieds zwischen den Preisen aus"
#property description "Open und Close oder High und Low, und zeichnet sie im abgesonderten Fenster"
#property description "in Form vom Histogramm."
//--- der Indikator Einstellungen
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//---- plot
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 3
//--- Eingabeparameters
input bool InpAsSeries=true; // Die Richtung des Indizierens in der Indikator Puffer
input bool InpPrices=true; // Preise für die Berechnung (true - Open,Close; false - High,Low)
//--- Indikator Puffer
double ExtBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Berechnung der Indikatorwerte |
//+------------------------------------------------------------------+
void CandleSizeOnBuffer(const int rates_total,const int prev_calculated,
const double &first[],const double &second[],double &buffer[])
{
//---Variable zur Berechnung den Anfang des Bars
int start=prev_calculated;
//--- wen die Indikatorwerte auf vorhergehend Tick schon berechnet waren, so ist auf der letzten Bar gearbeitet
if(prev_calculated>0)
start--;
//--- bestimmen Sie die Richtung der Indizierung in Arrays
bool as_series_first=ArrayGetAsSeries(first);
bool as_series_second=ArrayGetAsSeries(second);
bool as_series_buffer=ArrayGetAsSeries(buffer);
//--- ändern Sie die Richtung der Indizierung auf die direkte, wenn nötig
if(as_series_first)
ArraySetAsSeries(first,false);
if(as_series_second)
ArraySetAsSeries(second,false);
if(as_series_buffer)
ArraySetAsSeries(buffer,false);
//--- berechnen Sie die Indikatorwerte
for(int i=start;i<rates_total;i++)
buffer[i]=MathAbs(first[i]-second[i]);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Bindung von Indikator Puffers
SetIndexBuffer(0,ExtBuffer);
//--- stellen Sie die Richtung der Indizierung in dem Indikator Puffer ein
ArraySetAsSeries(ExtBuffer,InpAsSeries);
//--- prüfen wir für welche Preise es wird der Indikator berechnet
if(InpPrices)
{
//--- Open und Close Preise
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"BodySize");
//--- erstellen Sie die Farbe des Indikators
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrOrange);
}
else
{
//--- High und Low Preise
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ShadowSize");
//--- erstellen Sie die Farbe des Indikators
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrDodgerBlue);
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- die Berechnung des Indikators je nach der Wert der Fahne
if(InpPrices)
CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,open,close,ExtBuffer);
else
CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,high,low,ExtBuffer);
//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben
return(rates_total);
}