#property description "der Indikator rechnet die absoluten Werten des Unterschieds zwischen den Preisen aus"

#property description "Open und Close oder High und Low, und zeichnet sie im abgesonderten Fenster"

#property description "in Form vom Histogramm."

//--- der Indikator Einstellungen

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- plot

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 3

//--- Eingabeparameters

input bool InpAsSeries=true; // Die Richtung des Indizierens in der Indikator Puffer

input bool InpPrices=true; // Preise für die Berechnung (true - Open,Close; false - High,Low)

//--- Indikator Puffer

double ExtBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Berechnung der Indikatorwerte |

//+------------------------------------------------------------------+

void CandleSizeOnBuffer(const int rates_total,const int prev_calculated,

const double &first[],const double &second[],double &buffer[])

{

//---Variable zur Berechnung den Anfang des Bars

int start=prev_calculated;

//--- wen die Indikatorwerte auf vorhergehend Tick schon berechnet waren, so ist auf der letzten Bar gearbeitet

if(prev_calculated>0)

start--;

//--- bestimmen Sie die Richtung der Indizierung in Arrays

bool as_series_first=ArrayGetAsSeries(first);

bool as_series_second=ArrayGetAsSeries(second);

bool as_series_buffer=ArrayGetAsSeries(buffer);

//--- ändern Sie die Richtung der Indizierung auf die direkte, wenn nötig

if(as_series_first)

ArraySetAsSeries(first,false);

if(as_series_second)

ArraySetAsSeries(second,false);

if(as_series_buffer)

ArraySetAsSeries(buffer,false);

//--- berechnen Sie die Indikatorwerte

for(int i=start;i<rates_total;i++)

buffer[i]=MathAbs(first[i]-second[i]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Bindung von Indikator Puffers

SetIndexBuffer(0,ExtBuffer);

//--- stellen Sie die Richtung der Indizierung in dem Indikator Puffer ein

ArraySetAsSeries(ExtBuffer,InpAsSeries);

//--- prüfen wir für welche Preise es wird der Indikator berechnet

if(InpPrices)

{

//--- Open und Close Preise

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"BodySize");

//--- erstellen Sie die Farbe des Indikators

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrOrange);

}

else

{

//--- High und Low Preise

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ShadowSize");

//--- erstellen Sie die Farbe des Indikators

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clrDodgerBlue);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- die Berechnung des Indikators je nach der Wert der Fahne

if(InpPrices)

CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,open,close,ExtBuffer);

else

CandleSizeOnBuffer(rates_total,prev_calculated,high,low,ExtBuffer);

//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben

return(rates_total);

}