StringFill 

StringFill

Fuellt den angegebenen String mit den angegebenen Symbolen aus.

bool  StringFill(
   string&   string_var,       // der zu gefuellte String 
   ushort    character         // Symbol, mit dem der String gefuellt wird 
   );

Parameter

string_var

[in][out]  String, der mit dem angegebenen Symbol gefuellt wird.

character

[in]  Symbol, mit dem der String gefuellt wird.

Rückgabewert

Im Fall des Erfolges gibt true zurück, andernfalls false. Für Erhaltung des Fehlerkodes muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Ausfuellung des Strings bedeutet, dass Symbole in String ohne Zwischenoperationen der Erzeugung des neuen Strings und Kopieren eingesetzt werden. Das erlaubt die Zeit der Arbeit mit dem String in der angegebenen Funktion zu reduzieren.  

Beispiel:

void OnStart()
  {
   string str;
   StringInit(str,20,'_');
   Print("str = ",str);
   StringFill(str,0);
   Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = "StringBufferLen(str));
  }
// Ergebnis
//   str = ____________________
//   str =  : StringBufferLen(str) = 20
//

Sehen Sie auch

StringBufferLen, StringLen, StringInit