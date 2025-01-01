DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Arbeit mit Ereignissen 

Arbeit mit Eregnissen

Funktionen für die Arbeit mit Benutzerereignissen und Ereignissen des Timers . Ausser dieser Funktionen gibt es auch Sonderfunktionen für die Verarbeitung Vorwegparameter.

Funktion

Massnahme

EventSetMillisecondTimer

Startet den Generator der hochauflösenden Ereignissetimer mit einer Periode von weniger als 1 Sekunde für den aktuellen Chart

EventSetTimer

Läuft Generierer der Timerereignisse mit dem angegebenen Abruf für den laufenden Chart ab

EventKillTimer

Setzt auf dem laufenden Chart die Zeitgebergenerierung von Ereignissen still

EventChartCustom

Generiert das Benutzerereignis für den angegebenen Chart.

Sehen Sie auch

Typen der Chartereignisse