Arbeit mit Eregnissen

Funktionen für die Arbeit mit Benutzerereignissen und Ereignissen des Timers . Ausser dieser Funktionen gibt es auch Sonderfunktionen für die Verarbeitung Vorwegparameter.

Funktion Massnahme EventSetMillisecondTimer Startet den Generator der hochauflösenden Ereignissetimer mit einer Periode von weniger als 1 Sekunde für den aktuellen Chart EventSetTimer Läuft Generierer der Timerereignisse mit dem angegebenen Abruf für den laufenden Chart ab EventKillTimer Setzt auf dem laufenden Chart die Zeitgebergenerierung von Ereignissen still EventChartCustom Generiert das Benutzerereignis für den angegebenen Chart.

