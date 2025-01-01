Nachschlagewerk MQL5Arbeit mit Ereignissen
Arbeit mit Eregnissen
Funktionen für die Arbeit mit Benutzerereignissen und Ereignissen des Timers . Ausser dieser Funktionen gibt es auch Sonderfunktionen für die Verarbeitung Vorwegparameter.
|
Funktion
|
Massnahme
|
Startet den Generator der hochauflösenden Ereignissetimer mit einer Periode von weniger als 1 Sekunde für den aktuellen Chart
|
Läuft Generierer der Timerereignisse mit dem angegebenen Abruf für den laufenden Chart ab
|
Setzt auf dem laufenden Chart die Zeitgebergenerierung von Ereignissen still
|
Generiert das Benutzerereignis für den angegebenen Chart.
Sehen Sie auch