- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToCharArray
Kopiert eine von Unicode nach Ansi konvertierte Zeichenkette Zeichen für Zeichen an die angegebene Stelle im Array vom Typ uchar. Funktion gibt die Anzahl der kopierten Elemente zurück.
|
int StringToCharArray(
Parameter
text_string
[in] Zeichenkette für Kopieren.
array[]
[out] Array des Typs uchar.
start=0
[in] Position, bei der das Kopieren beginnt. Default-Wert ist 0.
count=-1
[in] Anzahl der Arrayelemente für das Kopieren. Bestimmt die Länge der sich ergebenden Zeichenkette. Default-Wert ist -1, was bedeutet, dass bis zum Arrayende oder bis zur abschließenden 0 kopiert wurde. Die abschließende 0 wird auch in Array-Rezipient kopiert werden, dabei wird gegebenenfalls die Größe des dynamischen Arrays bis zur Zeichenkettengröße vergrößert werden. Wenn die Größe des dynamischen Arrays höher als die Zeichenkettenlänge ist, wird die Arraygröße nicht reduziert werden.
codepage=CP_ACP
[in] Wert der Codeseite. Für die gebräuchlichsten Codepages gibt es entsprechende Konstanten.
Rückgabewert
Anzahl der kopierten Elemente.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch
CharArrayToString, StringToShortArray, Verwenden von Codepages