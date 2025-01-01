//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- zu konvertierende Zeichenkette

string text = "This is a test of the StringToCharArray() function";



//--- Konvertierung der Eingabezeichenfolge in ein uchar-Array gemäß der eingestellten Codepage

uchar char_array[];

int copied=StringToCharArray(text, char_array);

PrintFormat("String length: %u

Number of characters copied (with terminal 0): %d

Array of characters for the string '%s':",

StringLen(text), copied, text);

//--- Druck des resultierenden Arrays in das Journal

ArrayPrint(char_array, 0, " | ");

/*

Ergebnis:

String length: 50

Number of characters copied (with terminal 0): 51

Array of characters for the string 'This is a test of the StringToCharArray() function':

[ 0] 84 | 104 | 105 | 115 | 32 | 105 | 115 | 32 | 97 | 32 | 116 | 101 | 115 | 116 | 32 | 111 | 102

[17] 32 | 116 | 104 | 101 | 32 | 83 | 116 | 114 | 105 | 110 | 103 | 84 | 111 | 67 | 104 | 97 | 114

[34] 65 | 114 | 114 | 97 | 121 | 40 | 41 | 32 | 102 | 117 | 110 | 99 | 116 | 105 | 111 | 110 | 0

*/

}