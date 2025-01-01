DokumentationKategorien
Entfernt eine Anfrage, die durch DatabasePrepare() erstellt wurde.

void  DatabaseFinalize(
   int  request      // Handle der Anfrage, das durch DatabasePrepare erhalten wurde
   );

Parameter

request

[in]  Handle der Anfrage, erhalten von DatabasePrepare().

Rückgabewert

Keiner.

Hinweis

Sind die Handles ungültig, wirft die Funktion den Fehler ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE aus. Das kann mit der Funktion GetLastError() geprüft werden.

