DatabaseFinalize

Entfernt eine Anfrage, die durch DatabasePrepare() erstellt wurde.

void DatabaseFinalize(

int request

);

Parameter

request

[in] Handle der Anfrage, erhalten von DatabasePrepare().

Rückgabewert

Keiner.

Hinweis

Sind die Handles ungültig, wirft die Funktion den Fehler ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE aus. Das kann mit der Funktion GetLastError() geprüft werden.

Siehe auch

DatabasePrepare, DatabaseExecute