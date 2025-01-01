SignalBaseGetInteger

Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ integer für das ausgewählte Signal zurück.

long SignalBaseGetInteger(

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER property_id,

);

Parameter

property_id

[in] Identifikator der Eigenschaft des Signals. Kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER sein.

Rückgabewert

Der Wert von integer der angegebenen Eigenschaft des Signals.