Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ integer für das ausgewählte Signal zurück.
long SignalBaseGetInteger(
Parameter
property_id
[in] Identifikator der Eigenschaft des Signals. Kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER sein.
Rückgabewert
Der Wert von integer der angegebenen Eigenschaft des Signals.