SignalBaseGetInteger

Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ integer für das ausgewählte Signal zurück.

long  SignalBaseGetInteger(
   ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER     property_id,     // der Identifikator der Eigenschaft
   );

Parameter

property_id

[in]  Identifikator der Eigenschaft des Signals. Kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER sein.

Rückgabewert

Der Wert von integer der angegebenen Eigenschaft des Signals.