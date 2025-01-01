DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5HandelsfunktionenOrderCalcMargin 

OrderCalcMargin

Berechnet die Höhe der Marge für den angegebenen Typ der Order auf dem laufenden Konto und bei der aktuellen Marktumgebung, ohne schwebenden Aufträge und offenen Positionen einzubeziehen. Ermöglicht die Höhe der Marge für die geplante Handelsoperation einzuschätzen. Wert wird in der Währung des Kontos zurückgegebenen.

bool  OrderCalcMargin(
   ENUM_ORDER_TYPE       action,           // Typ der Order
   string                symbol,           // Symbolname
   double                volume,           // Volumen
   double                price,            // Eröffnungspreis
   double&               margin            // Variable für den Erhalt des Wertes der Marge 
   );

Parameter

action

[in]  Typ der Order, kann Werte aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE annehmen.

symbol

[in]  Name des Finanzinstrumentes.

volume

[in]  Volumen der Handelsoperation.

price

[in]  Eröffnungspreis.

margin

[out]  Variable, der die notwendige Höhe der Marge zugewiesen wird, wenn die Funktion erfolgreich durchgeführt wird. Berechnung erfolgt als gäbe es auf dem laufenden Konto keine schwebenden Aufträge oder offene Positionen. Der Wert der Marge hängt von vielen Faktoren ab und kann sich bei der Veränderung der Marktumgebung verändern.  

Rückgabewert

Gibt  true im Erfolgsfall zurück, anderenfalls false. Für den Erhalt der Information über den Fehler, muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.

Beispiel:

#define   VOLUME     1.0   // Auftragsvolumen
#define   DEVIATION  100   // Abstand für das Platzieren von schwebenden Aufträgen
#define   STOP_LIMIT 50    // Abstand eines StopLimit-Auftrages distance
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);
   int array_types[8]={ORDER_TYPE_BUY,
                       ORDER_TYPE_SELL,
                       ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,
                       ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,
                       ORDER_TYPE_BUY_STOP,
                       ORDER_TYPE_SELL_STOP,
                       ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT,
                       ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT };
                       
//--- in einer Schleife durch das Ordertyp-Array
   for(int i=0i<(int)array_types.Size(); i++)
     {
      //--- abhängig vom Ordertyp, entweder ORDER_TYPE_BUY oder ORDER_TYPE_SELL
      ENUM_ORDER_TYPE type=MarketOrderByOrderType((ENUM_ORDER_TYPE)array_types[i]);
      
      //--- abhängig vom Auftragstyp den Preis abrufen
      double price=PriceByOrderType(_Symboltype);
      
      //--- Abrufen des Margenbetrags, der für die „action“-angegebenen Auftragstyp benötigt wird
      double margin=EMPTY_VALUE;
      ResetLastError();
      if(!OrderCalcMargin(type_SymbolVOLUMEpricemargin))
        {
         Print("OrderCalcMargin() failed. Error ",GetLastError());
         continue;
        }
      //--- Ausdruck des Ergebnisses im Journal
      PrintFormat("Margin required for %.2f %s order at price %.*f on %s symbol: %.2f %s"VOLUMEOrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)i), _Digitsprice_Symbolmargincurrency);
     }
   /*
   Ergebnis:
   Margin required for 1.00 Buy order at price 1.31668 on GBPUSD symbol1316.68 USD
   Margin required for 1.00 Sell order at price 1.31661 on GBPUSD symbol1316.61 USD
   Margin required for 1.00 Buy Limit order at price 1.31568 on GBPUSD symbol1315.68 USD
   Margin required for 1.00 Sell Limit order at price 1.31761 on GBPUSD symbol1317.61 USD
   Margin required for 1.00 Buy Stop order at price 1.31768 on GBPUSD symbol1317.68 USD
   Margin required for 1.00 Sell Stop order at price 1.31561 on GBPUSD symbol1315.61 USD
   Margin required for 1.00 Buy Stop Limit order at price 1.31718 on GBPUSD symbol1317.18 USD
   Margin required for 1.00 Sell Stop Limit order at price 1.31611 on GBPUSD symbol1316.11 USD
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rückgabe des Auftragstyps „Kaufen“-oder „Verkaufen“-             |
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_ORDER_TYPE MarketOrderByOrderType(ENUM_ORDER_TYPE type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY  : case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT  : case ORDER_TYPE_BUY_STOP  : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT  :
        return(ORDER_TYPE_BUY);
      case ORDER_TYPE_SELL : case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT :
        return(ORDER_TYPE_SELL);
     }
   return(WRONG_VALUE);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rückgabe des Eröffnungspreises nach Auftragsart                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double PriceByOrderType(const string symbolconst ENUM_ORDER_TYPE order_type)
  {
   int     digits=0;
   double  point=0;
   MqlTick tick={};
 
//--- Abrufen vom Punktwert des Symbols
   ResetLastError();
   if(!SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_POINTpoint))
     {
      Print("SymbolInfoDouble() failed. Error "GetLastError());
      return 0;
     }
     
//--- Abrufen der Anzahl der Dezimalen des Symbols
   long value=0;
   if(!SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITSvalue))
     {
      Print("SymbolInfoInteger() failed. Error "GetLastError());
      return 0;
     }
   digits=(int)value;
   
//--- Aktuelle Preise eines Symbols abrufen
   if(!SymbolInfoTick(symboltick))
     {
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error "GetLastError());
      return 0;
     }
     
//--- Preis abhängig von der Auftragsart zurückgeben
   switch(order_type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return(tick.ask);
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return(tick.bid);
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return(NormalizeDouble(tick.ask - DEVIATION * pointdigits));
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return(NormalizeDouble(tick.bid + DEVIATION * pointdigits));
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return(NormalizeDouble(tick.ask + DEVIATION * pointdigits));
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return(NormalizeDouble(tick.bid - DEVIATION * pointdigits));
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return(NormalizeDouble(tick.ask + DEVIATION * point - STOP_LIMIT * pointdigits));
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return(NormalizeDouble(tick.bid - DEVIATION * point + STOP_LIMIT * pointdigits));
      default                          :  return(0);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rückgabe der Beschreibung des Auftragstyps                       |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE order_type)
  {
   switch(order_type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return("Buy");
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return("Sell");
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return("Buy Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return("Sell Limit");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return("Buy Stop");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return("Sell Stop");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return("Buy Stop Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return("Sell Stop Limit");
      case ORDER_TYPE_CLOSE_BY         :  return("Close By");
      default                          :  return("Unknown order type");
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Siehe auch

OrderSend(), Ordereigenschaften, Typen der Handelsoperationen