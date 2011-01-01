//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iMFI.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Der Indikator zeigt, wie Daten erhalten werden sollen"

#property description "Indikator-Puffer für den technischen Indikator iMFI."

#property description "Symbol und Zeitrahmen, in denen der Indikator berechnet wird,"

#property description "sind durch die Parameter symbol und period angegeben."

#property description "Erstellungsweise des Handles ist durch den 'type' Parameter (Typ der Funktion) angegeben."

#property description "Alle andere Parameter sind wie im normalen Money Flow Index."



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- iMFI bauen

#property indicator_label1 "iMFI"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrDodgerBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- Horizontale Ebenen im Indikatorsfenster

#property indicator_level1 20

#property indicator_level2 80

//+------------------------------------------------------------------+

//| Enumeration der Erstellungsweisen des Handles |

//+------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iMFI, // iMFI verwenden

Call_IndicatorCreate // IndicatorCreate verwenden

};

//--- Eingabeparameter

input Creation type=Call_iMFI; // Funktionstyp

input int ma_period=14; // Periode

input ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume=VOLUME_TICK; // Volumentyp

input string symbol=" "; // Symbol

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // Zeitrahmen

//--- Indicator-Puffer

double iMFIBuffer[];

//--- Eine Variable um Handle des Indikators iMFI zu speichern

int handle;

//--- Variable für Speicherung

string name=symbol;

//--- Name des Indikators auf dem Chart

string short_name;

//--- die Anzahl der Werte im Indikator Money Flow Index gespeichert wird

int bars_calculated=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Bindung von Array zum Indikator-Puffer

SetIndexBuffer(0,iMFIBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- das Symbol, auf das der Indikator gebaut wird, definieren

name=symbol;

//--- Leerzeichen aus dem linken und rechten löschen

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- Wenn nach diesem die Länge des String name ist Null

if(StringLen(name)==0)

{

//--- das Symbol aus dem Chart, auf dem der Indikator läuft, nehmen

name=_Symbol;

}

//--- Erstellen ein Handel des Indikators

if(type==Call_iMFI)

handle=iMFI(name,period,ma_period,applied_volume);

else

{

//--- die Struktur mit Werten von Indikatorparametern ausfüllen

MqlParam pars[2];

//--- Periode

pars[0].type=TYPE_INT;

pars[0].integer_value=ma_period;

//--- Volumentyp

pars[1].type=TYPE_INT;

pars[1].integer_value=applied_volume;

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_MFI,2,pars);

}

//--- Wenn Handle konnte nicht erstellt werden

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- darüber schreiben und Nummer des Fehlers anzeigen

PrintFormat("Handle des Indikators iMFI für das Paar %s/%s konnte nicht erstellt werden. Fehlercode ist %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- Arbeit des Indikators ist früher geendet

return(INIT_FAILED);

}

//--- Das Paar, Symbol/Zeitrahmen, auf deren Money Flow Index berechnet war, zeigen

short_name=StringFormat("iMFI(%s/%s, %d, %s)",name,EnumToString(period),

ma_period, EnumToString(applied_volume));

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- normale Initialisierung des Indikators

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- Anzahl der Werte des Indikators iMFI zu kopieren

int values_to_copy;

//--- Anzahl der berechneten Werte im Indikator finden

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() hat %d zurückgegeben, Fehlercode ist %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- wenn dies der erste Start der Berechnung des Indikators ist oder die Anzahl der Werte im Indikator iMFI geändert hat

//--- oder wenn Sie brauchen den Indikator für zwei oder mehr Balken (was bedeutet, dass etwas in der Geschichte verändert hat) zu berechnen

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- wenn Array iMFIBuffer größer als die Anzahl der Werte in iMFI auf symbol/period ist, dann kopieren wir nicht alles

//--- sonst kopieren wir weniger als Größe der Indikator-Puffer

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- dann ist unser Indikator nicht das erste Mal berechnet, und seit dem letzten Aufruf von OnCalculate())

//--- nicht mehr als ein Balken für die Berechnung hinzugefügt war

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- Das Array iMFIBuffer mit den Werten aus dem Indikator Money Flow Index ausfüllen

//--- Wenn FillArrayFromBuffer false zurückgegeben hat, dann die Daten nicht bereit sind - das Werk vollenden

if(!FillArrayFromBuffer(iMFIBuffer,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- Nachricht bilden

string comm=StringFormat("%s ==> Aktualisierte Werte im Indikator %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- Hilfsnachrichtung auf dem Chart anzeigen

Comment(comm);

//--- die Anzahl der Werte im Indikator Money Flow Index speichern

bars_calculated=calculated;

//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Indikator-Puffer aus dem Indikator iMFI ausfüllen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FillArrayFromBuffer(double &values[], // Indikator-Puffer der Werte von Money Flow Index

int ind_handle, // Handle des Indikators iMFI

int amount // Anzahl der Werte, die kopiert werden

)

{

//--- Fehlercode rücksetzen

ResetLastError();

//--- Teil des Arrays iMFIBuffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 0 ausfüllen

if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,values)<0)

{

//--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen

PrintFormat("Daten konnte nicht aus dem Indikator iMFI kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());

//--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird

return(false);

}

//--- Alles gelang

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Indicator deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- Das Chart nach der Löschung des Indikators leeren

Comment("");

}