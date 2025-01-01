DokumentationKategorien
MathAbs

Gibt absoluten Wert der ihr übergebenen Zahl.

double  MathAbs(
   double  value      // Zahl
   );

Parameter

value

[in]  Zahlenwert.

Rückgabewert

Wert des Typs double, größer als oder gleich 0.

Hinweis

Statt der Funktion MathAbs() kann die Funktion fabs() verwendet werden.

 

Beispiel:

//--- Eingabeparameter
input int      InpValue = -10;   // tragen Sie irgendeinen Wert ein
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Ermittlung des absoluten Werts der in den Eingaben eingegebenen Zahl
   uint abs_value=MathAbs(InpValue);
//--- Druck der Werte im Journal
   PrintFormat("The entered value %d received the value %u after using the MathAbs() function",InpValue,abs_value);
  }