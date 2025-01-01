ObjectFind

Sucht ein Objekt mit dem angegebenen Namen auf dem Chart mit dem angegebenen Identifikatoren.

int ObjectFind(

long chart_id,

string name

);

Parameter

chart_id

[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet den laufenden Chart.

name

[in] Name de gesuchten Objekts.

Rückgabewert

Im Erfolgsfall gibt die Funktion Nummer des Subfensters zurück (0bedeutet das Hauptfenster des Chart), in dem sich das gefundene Objekt befindet. Wenn das Objekt nicht gefunden ist, gibt die Funktion eine negative Zahl zurück. Für die Erhaltung der weiteren Information über den Fehler, muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.

Hinweis

Die Funktion verwendet einen synchronen Aufruf, d.h. dass die Funktion auf die Ausführung aller Befehle wartet, die vor deren Aufruf zur Warteschlange des Charts hinzugefügt wurden, deswegen kann die Funktion viel Zeit in Anspruch nehmen. Dies muss man beachten, wenn man mit vielen Objekten im Chart arbeitet.

Bei der Umbenennung des graphischen Objekts werden gleichzeitig zwei Ereignisse gebildet, die im Expert oder Anzeiger durch die Funktion OnChartEvent() verarbeitet werden können:

Entfernung des Objekts mit dem alten Namen;

Erzeugung des graphischen Objekts mit dem Namen.

Beispiel: