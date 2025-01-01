HistorySelect

Fragt die Historie von Deals und Orders für den angegebenen Zeitraum der Serverzeit ab.

bool HistorySelect(

datetime from_date,

datetime to_date

);

Parameter

from_date

[in] Anfangsdatum der Abfrage.

to_date

[in] Enddatum der Abfrage.

Rückgabewert

Gibt true im Erfolgsfall zurück, andernfalls false.

Hinweis

Die Funktion HistorySelect() erstellt im mql5-Programm eine Liste von Orders und eine Liste von Deals für den weiteren Zugriff auf die Elemente der Liste mithilfe der entsprechenden Funktionen. Die Größe der Liste von Deals kann mithilfe der Funktion HistoryDealsTotal() festgestellt werden, die Größe der Liste von Orders in der Historie - mit HistoryOrdersTotal(). Am besten iteriert man über die Liste von Orders mit der Funktion HistoryOrderGetTicket(), für die Elemente der Liste von Deals ist die Funktion HistoryDealGetTicket() geeignet.

Nach der Verwendung der Funktion HistoryOrderSelect() wird die Liste der Orders in der Historie, die für das mql5-Programm zugänglich sind, gelöscht und mit der gefundene Order ausgefüllt, wenn die Suche der Order nach Ticket erfolgreich abgeschlossen wurde. Das Gleiche gilt für die Liste der Deals, die für das mql5-Programm zugänglich sind: die Liste wird mit der Funktion HistoryDealSelect() gelöscht und erneut ausgefüllt, wenn ein Deal nach Ticketnummer erfolgreich gefunden wurde.

Beispiel:

void OnStart()

{

color BuyColor =clrBlue;

color SellColor=clrRed;

//--- request trade history

HistorySelect(0,TimeCurrent());

//--- create objects

string name;

uint total=HistoryDealsTotal();

ulong ticket=0;

double price;

double profit;

datetime time;

string symbol;

long type;

long entry;

//--- for all deals

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- try to get deals ticket

if((ticket=HistoryDealGetTicket(i))>0)

{

//--- get deals properties

price =HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PRICE);

time =(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);

symbol=HistoryDealGetString(ticket,DEAL_SYMBOL);

type =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE);

entry =HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_ENTRY);

profit=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);

//--- only for current symbol

if(price && time && symbol==Symbol())

{

//--- create price object

name="TradeHistory_Deal_"+string(ticket);

if(entry) ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,0,time,price,0,0);

else ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,0,time,price,0,0);

//--- set object properties

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,0);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BACK,0);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,type?BuyColor:SellColor);

if(profit!=0) ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,"Profit: "+string(profit));

}

}

}

//--- apply on chart

ChartRedraw();

}

Siehe auch

HistoryOrderSelect(), HistoryDealSelect()