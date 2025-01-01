- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoSessionTrade
Ruft Anfang und Ende der angegebenen Handelssitzung für das angegebene Symbol und Wochentag ab.
|
bool SymbolInfoSessionTrade(
Parameter
name
[in] Symbolname.
ENUM_DAY_OF_WEEK
[in] Wochentag, ein Wert aus der Enumeration ENUM_DAY_OF_WEEK.
uint
[in] Ordnungszahl einer Sitzung, deren Anfangs- und Endzeit wir erhalten möchten. Die Indexierung der Handelssitzung beginnt mit 0.
from
[out] Anfang der Handelssitzung in Sekunden von 00 Stunden 00 Minuten, im erhaltenen Wert muss das Datum ignoriert werden.
to
[out] Ende der Handelssitzung in Sekunden von 00 Stunden 00 Minuten, im erhaltenen Wert muss das Datum ignoriert werden.
Rückgabewert
Wenn die Daten für die angegebene Handelssitzung, Symbol und Wochentag erhalten wurden, wird true zurückgegeben, anderenfalls false.
Beispiel:
|
#define SYMBOL_NAME Symbol()
Siehe auch
Information über das Instrument, TimeToStruct, Datumstruktur