SymbolInfoSessionTrade

Ruft Anfang und Ende der angegebenen Handelssitzung für das angegebene Symbol und Wochentag ab.

bool SymbolInfoSessionTrade(

string name,

ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week,

uint session_index,

datetime& from,

datetime& to

);

Parameter

name

[in] Symbolname.

ENUM_DAY_OF_WEEK

[in] Wochentag, ein Wert aus der Enumeration ENUM_DAY_OF_WEEK.

uint

[in] Ordnungszahl einer Sitzung, deren Anfangs- und Endzeit wir erhalten möchten. Die Indexierung der Handelssitzung beginnt mit 0.

from

[out] Anfang der Handelssitzung in Sekunden von 00 Stunden 00 Minuten, im erhaltenen Wert muss das Datum ignoriert werden.

to

[out] Ende der Handelssitzung in Sekunden von 00 Stunden 00 Minuten, im erhaltenen Wert muss das Datum ignoriert werden.

Rückgabewert

Wenn die Daten für die angegebene Handelssitzung, Symbol und Wochentag erhalten wurden, wird true zurückgegeben, anderenfalls false.

Beispiel:

#define SYMBOL_NAME Symbol()

#define SESSION_INDEX 0



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Ausdruck der Kopfzeile mit einem Symbol und dem SESSION_INDEX und

//--- die Ausgabe in einer Schleife von jedem Wochentag von Mo bis Fr und der Anfangs- und Endzeit der Handelssitzung im Journal ausgeben

PrintFormat("Symbol %s, Trade session %d:", SYMBOL_NAME, SESSION_INDEX);

for(int i=MONDAY; i<SATURDAY; i++)

SymbolInfoSessionTradePrint(SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, SESSION_INDEX);

/*

Ergebnis:

Symbol GBPUSD, Trade session 0:

- Monday 00:15 - 23:55

- Tuesday 00:15 - 23:55

- Wednesday 00:15 - 23:55

- Thursday 00:15 - 23:55

- Friday 00:15 - 23:55

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Sende die Start- und Endzeiten der angegebenen Handelssitzung |

//| des angegebenen Symbols und Wochentags an das Journal |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoSessionTradePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)

{

//--- Deklarieren der Variablen, um den Beginn und das Ende der Handelssitzung aufzuzeichnen

datetime date_from; // Anfang der Sitzung

datetime date_to; // Ende der Sitzung



//--- Abrufen der Daten aus der Handelssitzung nach Symbol und Wochentag

if(!SymbolInfoSessionTrade(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))

{

Print("SymbolInfoSessionTrade() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- den Namen des Wochentags aus dem Enumerationswert erstellen

string week_day=EnumToString(day_of_week);

if(week_day.Lower())

week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));



//--- Daten für die angegebene Handelssitzung an das Journal senden

PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));

}

Siehe auch

Information über das Instrument, TimeToStruct, Datumstruktur