Druckt eine Tabelle oder ein Ergebnis der SQL-Anfrage im Experten-Journal aus.

long  DatabasePrint(
   int           database,          // Handle der Datenbank, erhalten von DatabaseOpen
   const string  table_or_sql,      // eine Tabelle oder eine SQL-Anfrage
   uint          flags              // Kombination der Flags
   );

Parameter

database

[in]  Handle der Datenbank, erhalten von DatabaseOpen().

table_or_sql

[in]  Der Name einer Tabelle oder der Text einer SQL-Anfrage, deren Ergebnisse im Journal des Experten angezeigt wird.

flags

[in]  Kombination von Flags, die die Ausgabeformatierung definieren. Die Flags sind wie folgt definiert:

DATABASE_PRINT_NO_HEADER      – die Spaltenüberschriften werden nicht angezeigt (Feldnamen)
DATABASE_PRINT_NO_INDEX         – die Indices der Zeichenketten werden nicht gezeigt
DATABASE_PRINT_NO_FRAME        – es wird kein Rahmen gezeigt, der den Kopf von den Daten trennt
DATABASE_PRINT_STRINGS_RIGHT – rechtsbündige Zeichenketten.

Wenn flags=0, werden die Spalten und die Zeichenketten angezeigt, die Kopfzeile und die Daten werden durch einen Rahmen getrennt, während die Zeichenketten linksbündig ausgerichtet werden.

Rückgabewert

Anzahl der exportierten Zeichenfolgen oder -1 im Fehlerfall. Um den Fehlercode zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:

  • ERR_INTERNAL_ERROR (4001)                       – kritischer Laufzeitfehler;
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004)              - ungenügend Speicher;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)                 – interner Datenbankfehler;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)      - ungültiges Handle der Datenbank;  

Hinweis

Wenn das Journal Abfrageergebnisse anzeigt, sollte die SQL-Abfrage mit "SELECT" oder "select" beginnen. Mit anderen Worten, die SQL-Anforderung kann den Datenbankstatus nicht ändern, andernfalls schlägt DatabasePrint() mit einer Fehlermeldung fehl.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string filename="departments.sqlite";
//--- Erstellen oder Öffnen einer Datenbank im Verzeichnis Common des Terminals
   int db=DatabaseOpen(filenameDATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE |DATABASE_OPEN_COMMON);
   if(db==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: "filename" konnte nicht geöffnet werden, Fehlermeldung "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- Erstellen der Datenbank COMPANY
   if(!CreataTableCompany(db))
     {
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- Erstellen der Datenbank DEPARTMENT
   if(!CreataTableDepartment(db))
     {
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
 
//--- Darstellung der Liste aller Felder der Tabellen von COMPANY und DEPARTMENT
   PrintFormat("Ausdrucksversuch von \"PRAGMA TABLE_INFO(COMPANY);PRAGMA TABLE_INFO(DEPARTMENT)\"");
   if(DatabasePrint(db"PRAGMA TABLE_INFO(COMPANY);PRAGMA TABLE_INFO(DEPARTMENT)"0)<0)
     {
      PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO()\") fehlgeschlagen, Fehlercode=%d"GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- Darstellung der Tabelle COMPANY im Log
   PrintFormat("Ausdrucksversuch von \"SELECT * from COMPANY\"");
   if(DatabasePrint(db"SELECT * from COMPANY"0)<0)
     {
      Print("DatabasePrint fehlgeschlagen, Fehlercode "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- kombinierter Anfragetext der Tabellen von COMPANY und DEPARTMENT
   string request="SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY LEFT OUTER JOIN DEPARTMENT "
                  "ON COMPANY.ID = DEPARTMENT.EMP_ID";
//--- Darstellung des Ergebnisses der kombinierten Tabellen
   PrintFormat("Ausdrucksversuch von \"SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY LEFT OUTER JOIN DEPARTMENT\"");
   if(DatabasePrint(dbrequest0)<0)
     {
      Print("DatabasePrint fehlgeschlagen, Fehlercode "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- Schließen der Datenbank
   DatabaseClose(db);
  }
/*
Ergebnis:
Try to print request "PRAGMA TABLE_INFO(COMPANY);PRAGMA TABLE_INFO(DEPARTMENT)"
#cid name    type     notnull dflt_value pk
-+-------------------------------------------
1|   0 ID      INT            1             1 
2|   1 NAME    TEXT           1             0 
3|   2 AGE     INT            1             0 
4|   3 ADDRESS CHAR(50)       0             0 
5|   4 SALARY  REAL           0             0 
#cid name   type     notnull dflt_value pk
-+------------------------------------------
1|   0 ID     INT            1             1 
2|   1 DEPT   CHAR(50)       1             0 
3|   2 EMP_ID INT            1             0 
Try to print request "SELECT * from COMPANY"
#ID NAME  AGE ADDRESS     SALARY
-+--------------------------------
1|  1 Paul   32 California 25000.0 
2|  2 Allen  25 Texas      15000.0 
3|  3 Teddy  23 Norway     20000.0 
4|  4 Mark   25 Rich-Mond  65000.0 
5|  5 David  27 Texas      85000.0 
6|  6 Kim    22 South-Hall 45000.0 
7|  7 James  24 Houston    10000.0 
Try to print request "SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY LEFT OUTER JOIN DEPARTMENT"
#EMP_ID NAME  DEPT       
-+-------------------------
1|      1 Paul  IT Billing  
2|      2 Allen Engineering 
3|        Teddy             
4|        Mark              
5|        David             
6|        Kim               
7|      7 James Finance     
*/
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellen der Tabelle COMPANY                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateTableCompany(int database)
  {
//--- Wenn die Tabelle COMPANY existiert, wird sie gelöscht
   if(DatabaseTableExists(database"COMPANY"))
     {
      //--- löschen der Tabelle
      if(!DatabaseExecute(database"DROP TABLE COMPANY"))
        {
         Print("Löschen der Tabelle COMPANY ist fehlgeschlagen, Fehlermeldung "GetLastError());
         return(false);
        }
     }
//--- Erstellen der Datenbank COMPANY
   if(!DatabaseExecute(database"CREATE TABLE COMPANY("
                       "ID INT PRIMARY KEY     NOT NULL,"
                       "NAME           TEXT    NOT NULL,"
                       "AGE            INT     NOT NULL,"
                       "ADDRESS        CHAR(50),"
                       "SALARY         REAL );"))
     {
      Print("DB: Erstellen der Tabelle COMPANY ist fehlgeschlagen, Fehlermeldung "GetLastError());
      return(false);
     }
 
//--- Eintragen der Daten in die Tabelle COMPANY
   if(!DatabaseExecute(database"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (1, 'Paul', 32, 'California', 25000.00); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (2, 'Allen', 25, 'Texas', 15000.00); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (3, 'Teddy', 23, 'Norway', 20000.00); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (4, 'Mark', 25, 'Rich-Mond', 65000.00); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (5, 'David', 27, 'Texas', 85000.0); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (6, 'Kim', 22, 'South-Hall', 45000.0); "
                       "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (7, 'James', 24, 'Houston', 10000.00); "))
     {
      Print("Eintragen in COMPANY ist fehlgeschlagen, Fehlermeldung " GetLastError());
      return(false);
     }
//--- Gelungen
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellen der Tabelle DEPARTMENT                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateTableDepartment(int database)
  {
//--- Wenn die Tabelle DEPARTMENT existiert, wird sie gelöscht
   if(DatabaseTableExists(database"DEPARTMENT"))
     {
      //--- löschen der Tabelle
      if(!DatabaseExecute(database"DROP TABLE DEPARTMENT"))
        {
         Print("Failed to drop table DEPARTMENT  with code "GetLastError());
         return(false);
        }
     }
//--- Erstellen der Datenbank DEPARTMENT
   if(!DatabaseExecute(database"CREATE TABLE DEPARTMENT ("
                       "ID      INT PRIMARY KEY   NOT NULL,"
                       "DEPT    CHAR(50)          NOT NULL,"
                       "EMP_ID  INT               NOT NULL);"))
     {
      Print("DB: Erstellen der Tabelle DEPARTMENT ist fehlgeschlagen, Fehlermeldung "GetLastError());
      return(false);
     }
 
//--- Eintragen der Daten in die Tabelle DEPARTMENT
   if(!DatabaseExecute(database"INSERT INTO DEPARTMENT (ID,DEPT,EMP_ID) VALUES (1, 'IT Billing', 1); "
                       "INSERT INTO DEPARTMENT (ID,DEPT,EMP_ID) VALUES (2, 'Engineering', 2); "
                       "INSERT INTO DEPARTMENT (ID,DEPT,EMP_ID) VALUES (3, 'Finance', 7);"))
     {
      Print("Eintragen in DEPARTMENT ist fehlgeschlagen, Fehlermeldung " GetLastError());
      return(false);
     }
//--- Gelungen
   return(true);
  }
//+-------------------------------------------------------------------

