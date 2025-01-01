- Richtung des Indizierens in Feldern, Puffern und Zeitreihen
- Datenzugriff organisieren
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
BarsCalculated
Gibt die Anzahl der berechneten Daten für den angeforderten Indikator.
int BarsCalculated(
Parameter
indicator_handle
[in] Handle des Indikators, das von der entsprechenden Indikatorfunktion erhalten wurde.
Rückgabewert
Gibt die Anzahl der berechneten Daten im Indikatorpuffer oder -1 im Fall des Fehlers (Daten sind noch nicht berechnet).
Hinweis
Die Funktion ist in den Faellen sinnvoll, wenn die Daten des Indikators sofort nach seiner Erzeugung erhalten werden muessen (Handle des Indikators ist zugaenglich).
Beispiel:
void OnStart()