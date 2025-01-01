DokumentationKategorien
Gibt die Anzahl der berechneten Daten für den angeforderten Indikator.

int  BarsCalculated(
   int       indicator_handle,     // handle des Indikators
   );

Parameter

indicator_handle

[in]  Handle des Indikators, das von der entsprechenden Indikatorfunktion erhalten wurde.

Rückgabewert

Gibt die Anzahl der berechneten Daten im Indikatorpuffer oder -1 im Fall des Fehlers (Daten sind noch nicht berechnet).

Hinweis

Die Funktion ist in den Faellen sinnvoll, wenn die Daten des Indikators sofort nach seiner Erzeugung erhalten werden muessen (Handle des Indikators ist zugaenglich).

Beispiel:

void OnStart()
  {
   double Ups[];
//--- stellen wir Zeichen der Zeitreihe  für Felder 
   ArraySetAsSeries(Ups,true);
//--- erzeugen wir handle des Indikators Fractals
   int FractalsHandle=iFractals(NULL,0);
//--- stellen wir Fehlerkode zurück 
   ResetLastError();
//--- versuchen wir, Werte des Indikators zu kopieren 
   int i,copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);
   if(copied<=0)
     {
      Sleep(50);
      for(i=0;i<100;i++)
        {
         if(BarsCalculated(FractalsHandle)>0)
            break;
         Sleep(50);
        }
      copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);
      if(copied<=0)
        {
         Print("Misslungen, obere Fractals zu kopieren. Error = ",GetLastError(),
         "i = ",i,"    copied = ",copied);
         return;
        }
       else
         Print("Gelungen, obere Fractals zu kopieren.",
         "i = ",i,"    copied = ",copied);
     }
   else Print("Misslungen, obere Fractals zu kopieren. ArraySize = ",ArraySize(Ups));
  }