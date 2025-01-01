BarsCalculated

Gibt die Anzahl der berechneten Daten für den angeforderten Indikator.

int BarsCalculated(

int indicator_handle,

);

Parameter

indicator_handle

[in] Handle des Indikators, das von der entsprechenden Indikatorfunktion erhalten wurde.

Rückgabewert

Gibt die Anzahl der berechneten Daten im Indikatorpuffer oder -1 im Fall des Fehlers (Daten sind noch nicht berechnet).

Hinweis

Die Funktion ist in den Faellen sinnvoll, wenn die Daten des Indikators sofort nach seiner Erzeugung erhalten werden muessen (Handle des Indikators ist zugaenglich).

Beispiel: