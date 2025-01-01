DatabaseColumnName

Abrufen des Feldnamens nach dem Index.

bool DatabaseColumnName(

int request,

int column,

string& name

);

Parameter

request

[in] Handle der Anfrage, das von DatabasePrepare() erhalten wurde.

column

[in] Feldindex der Anfrage. Die Feldnummerierung beginnt bei Null und darf DatenbankColumnsCount() - 1. nicht überschreiten.

name

[out] Variable, der der Feldname zugewiesen wird.

Rückgabewert

Rückgabe, bei Erfolg, von true sonst false. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — ungültiges Handle der Anfrage;

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — Der 'Spaltenindex' überschreitet DatabaseColumnsCount()-1.

Hinweis

Der Wert kann nur erhalten werden, wenn vorher mindestens ein Aufruf von DatabaseRead() für die 'Anfrage' erfolgte.

Siehe auch

DatabasePrepare, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnType