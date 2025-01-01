- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryDealGetInteger
Gibt die angeforderte Eigenschaft des Deals zurück. Eigenschaft des Deals muss des Typs datetime, int sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.
1. Gibt den wert der Eigenschaft sofort zurück.
|
long HistoryDealGetInteger(
2. Gibt true oder false zurück abhängig davon, ob die Funktion erfolgreich durchgeführt wird. Im Erfolgsfall wird der Wert der Eigenschaft in die Empfangsvariable gesetzt, die durch Referenz vom letzten Parameter übertragen wird.
|
bool HistoryDealGetInteger(
Parameter
ticket_number
[in] Ticket des Deals.
property_id
[in] Identifikator der Eigenschaft des Deals. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER sein.
long_var
[out] Wert des Typs long.
Rückgabewert
Wert des Typs long.
Hinweis
Man muss nicht Ordern, Deals und Positionen verwechseln. Jeder Deal ist das Ergebnis der Ausführung einer Order, jede Position ist das Abschlussergebnis eines oder mehrerer Deals.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Sehen Sie auch
HistoryDealsTotal(), HistorySelect(), HistoryDealGetTicket(), Eigenschaften der Deals