- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
GetPointer
Gibt Anzeiger des Objektes zurück.
|
void* GetPointer(
Parameter
anyobject
[in] Objekt jeder Klasse.
Rückgabewert
Gibt Objektanzeiger zurück.
Hinweis
Nur Klassenobjekte haben Anzeiger. Instanzen der Strukturen und Variablen einfacher Typen haben keine Anzeiger. Klassenobjekt, das nicht nurch die Anweisung new(), sondern ZB. automatisch im Feld der Objekte erzeugt wurde, hat trotzdem einen Anzeiger.Dieser Anzeiger wird aber des automatischen Typs POINTER_AUTOMATIC sein, darum kann die Anweisung delete() nicht angewendet werden. Sonst unterscheidet sich die Anweisung dieses Typs nicht von den Anzeigern des Typs POINTER_DYNAMIC.
Da Variablen des Typs Strukturen und einfacher Typen keine Anzeiger haben, ist es verboten, die Funktion GetPointer() für sie anzuwenden. Man darf auch nicht Anzeiger als Argument der Funktion zu übertragen. In allen genannten Faellen meldet der Compiler den Fehler.
Versuch der Anwendung zum unkorrekten Anzeiger führt zur kritischen Beendigung des Programms. Darum besteht es die Notwendigkeit, die Funktion CheckPointer() vor dem Gebrauch des Anzeigers zu verwenden. Anzeiger kann in folgenden Faellen unkorrekt sein:
Diese Funktion kann als Pruefung des Anzeigers auf Validitaet verwendet werden. Nicht-Null Wert garantiert, dass Anzeiger für Zugang verwendet werden kann.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
