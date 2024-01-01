DokumentationKategorien
SendFTP

Sendet die Datei an die im Fenster der Terminal-Optionen im Karteireiter "FTP" angegebenen Adresse.

bool  SendFTP(
   string  filename,          // Datei, die per FTP gesendet werden soll
   string  ftp_path=NULL      // Pfad für das Hochladen auf den FTP-Server
   );

Parameter

filename

[in]   Name der zu sendenden Datei.

ftp_path=NULL

[in]  Verzeichnispfad der FTP-Datei. Wenn das Verzeichnis nicht angegeben wird, wird das Verzeichnis verwendet, das in Einstellungen beschrieben wird.

Rückgabewert

Beim Misserfolg wird false zurückgegeben.

Hinweis

Die gesendete Datei muss im Ordner Terminal_Verzeichnis\MQL5\files oder einem Unterordner sein. Senden wird nicht durchgeführt, wenn in Einstellungen keine  FTP Adresse und/oder kein Zugangspasswort angegeben wurden.  

Bei einer Verwendung im Strategie-Tester wird die SendFTP()-Funktion nicht ausgeführt.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      SendFTP.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   FILENAME  "SomeFile.bin"
#define   PATH      NULL
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- Prüfen der Berechtigung zum Senden von Dateien an die FTP-Adresse im Terminal
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_FTP_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send messages to the FTP-address");
      return;
     }
//--- Senden der Datei
   ResetLastError();
   if(!SendFTP(FILENAMEPATH))
      Print("SendFTP() failed. Error ",GetLastError());
  }