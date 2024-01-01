SendFTP

Sendet die Datei an die im Fenster der Terminal-Optionen im Karteireiter "FTP" angegebenen Adresse.

bool SendFTP(

string filename,

string ftp_path=NULL

);

Parameter

filename

[in] Name der zu sendenden Datei.

ftp_path=NULL

[in] Verzeichnispfad der FTP-Datei. Wenn das Verzeichnis nicht angegeben wird, wird das Verzeichnis verwendet, das in Einstellungen beschrieben wird.

Rückgabewert

Beim Misserfolg wird false zurückgegeben.

Hinweis

Die gesendete Datei muss im Ordner Terminal_Verzeichnis\MQL5\files oder einem Unterordner sein. Senden wird nicht durchgeführt, wenn in Einstellungen keine FTP Adresse und/oder kein Zugangspasswort angegeben wurden.

Bei einer Verwendung im Strategie-Tester wird die SendFTP()-Funktion nicht ausgeführt.

Beispiel: