- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
SendFTP
Sendet die Datei an die im Fenster der Terminal-Optionen im Karteireiter "FTP" angegebenen Adresse.
|
bool SendFTP(
Parameter
filename
[in] Name der zu sendenden Datei.
ftp_path=NULL
[in] Verzeichnispfad der FTP-Datei. Wenn das Verzeichnis nicht angegeben wird, wird das Verzeichnis verwendet, das in Einstellungen beschrieben wird.
Rückgabewert
Beim Misserfolg wird false zurückgegeben.
Hinweis
Die gesendete Datei muss im Ordner Terminal_Verzeichnis\MQL5\files oder einem Unterordner sein. Senden wird nicht durchgeführt, wenn in Einstellungen keine FTP Adresse und/oder kein Zugangspasswort angegeben wurden.
Bei einer Verwendung im Strategie-Tester wird die SendFTP()-Funktion nicht ausgeführt.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+